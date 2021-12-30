新北也拿台電回饋金？　侯友宜：人家高雄有本事「我們要欽佩」

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市政府推動壽山動物園改建，總經費5億元，但有內部公文曝光台電、中油、中鋼各出了8千萬經費，市長陳其邁被酸是「5億市長」。對此，新北市長侯友宜今（30）日受訪表示，人家有本事，我們要認真打拚把事情做好最重要。

侯友宜表示，非常理解人家有本事去要到這些東西，「我們要欽佩，我們沒辦法就要認真打拚」，新北市幅員遼闊，我要認真把老人照顧好，把小孩公共托育多做一些，想好好做事勤能補拙，把笨的部分補回來認真打拚。

對於國營事業捐款協助改建一事，陳其邁昨受訪表示，改建案是包括高雄所屬的很多國營事業，包含台電、中油、中鋼等等，對於他們長期對高雄的建設支持表達感謝。他說，國營事業的回饋金用來協助地方，其中也含台電的電協金，這是依據電業法65條的規定，依照所屬的電廠或設施所在地給予補助，已經是行之有年的事情。

高雄市政府則補充，中油、台電在設廠縣市皆有回饋金制度，如台電即依電業法65條訂定「電力開發協助金運用與監督管理辦法」，依照發電電數量核予縣市回饋金，不僅是高雄市有回饋金，新北、台中也都有。以台中市為例，2019年回饋金為2.6億元，2020年2.2億元，台電在地方爭取下再增加1500萬元。