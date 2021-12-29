《遠見》最新調查出爐！侯友宜好感度穩坐第一　賴清德緊追在後

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



政治中心／綜合報導

四大公投過後，藍綠戰場將轉至2022、2024大選，根據《遠見》公布最新調查，6位有望角逐2024總統大選的政治人物中，好感度分數最高者為新北市長侯友宜，其次依序是副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、總統蔡英文、台北市長柯文哲，而國民黨主席朱立倫則墊底。

四大公投結束後，藍綠氣勢此消彼漲，原本4項公投案同意方民調都大幅領先，但在綠營積極動員、藍營內鬥消耗下，最後都逆轉，讓民進黨輕騎過關，公投結果不僅讓綠營氣勢大漲，也牽動2022、2024大選局勢。

四大公投時，藍營內鬥頻傳，不少人更將矛頭指向新北市長侯友宜，但根據《遠見》最新調查，公投失利並不影響多數民眾對他的好感度，反觀朱立倫好感度分數下降最多。

《遠見》公布的「政治人物好感度」分數排行，依序為侯友宜6.69分最高，其次是賴清德5.79分與鄭文燦5.66分，蔡英文5.57分，柯文哲5.24分，朱立倫4.64分排名最後（表1）。

與2021年2月相比，六位的好感度分數全部下降，侯友宜減少0.47分（減少6.6%），賴清德減少0.45分（減少7.2%），鄭文燦減少1.04分（減少15.5%），蔡英文減少0.76分（減少12.0%），柯文哲減少0.45分（減少7.9%），朱立倫減少1.13分（減少19.6%）。