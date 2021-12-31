心寒！于北辰遭死亡威脅時　蔡、蘇都關心「國民黨一個都沒有」

▲于北辰受訪談透露退黨心境。（圖／翻攝臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

待在國民黨36年黨齡的于北辰將軍，今（31）日宣布退黨掀起討論。于北辰接受訪問透露決定退出國民黨的過程，當他收到嚴重的死亡威脅時，沒有收到黨內的關心，但是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌卻派警政署長致電關心，讓他覺得「真的很想哭」。

于北辰接受資深媒體人周玉蔻訪問表示，早久想要退黨了！但是因為桃園黨部主委一直都對他很照顧，所以才一直延後，直到邱奕勝今天卸任主委，才宣布退黨。

于北辰說，壓倒他退黨的最後一根稻草，就是他被死亡恐嚇的時候，那時候收到很多人的關心，包括政黨對立的人，還有蔡英文跟蘇貞昌要警政署長致電表達關心，讓他覺得很感動，「被欺負還有人幫助我。」

不過，于北辰透露，「國民黨沒有人打給我加油打氣，一個都沒有！包含所有有助選過的黨籍立委，所有桃園黨部的長官們，沒有人傳簡訊給我，好像是覺得你活該」，當下覺得心中很掙扎，被欺負都沒有關懷關心，一通簡訊都沒有。

于北辰還說，蘇貞昌是他罵最兇的人，都找人打電話關懷我，此時周玉蔻驚嘆「國民黨一個都沒有？天啊好無情，好心寒，會不會想哭？」于北辰說，「我說真的很想哭，我這半輩子幹什麼，36年黨齡我在幹嘛？當黨員收到這麼大死威脅，黨裡沒有一則簡訊，就覺得...是不是該離開了。」