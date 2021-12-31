快訊／16歲入國民黨！于北辰今曝退黨　嘆家庭受威脅卻無人關懷

▲于北辰宣布退出國民黨。（圖／翻攝臉書）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍退役少將于北辰，今（31日）透過臉書表示自己已經正式聲明退黨，2022年將走自己的路，做自己的判斷。于北辰透露，他其實9月就送出退出申請，決定揮別國民黨的最後一根稻草，是當家庭收到生命威脅時，居然國民黨內同志沒有一個人釋出關懷。

于北辰過去曾任國民黨黃復興黨部的黃國園黨部主委，但2020年9月時，無預警地被時任黃復興黨部主委臧幼俠解職。于北辰去年上知名Poudcast《百靈果News》「KK秀」訪談時表示，他在黃復興黨部24年；在兩蔣時代所有軍人一律都是國民黨，當兵時長官問他，「你在軍中想不想退伍？我看你蠻有前途的，入國民黨。」你敢不入嗎？一定要參加的。

于北辰也回憶道，16歲時，輔導長曾對他表示如果不排斥，不訪入國民黨，所以別人20歲才能入黨，他則16歲就被吸收入黨，何止榮幸啊。

于北辰臉書全文如下：

各位好朋友，將軍與我們已經正式聲明退黨了，2022走自己的路，做自己正確的判斷。



原本還想繼續擱置就好了，因為當初他將黨籍由黃復興遷入地方黨部，目的就是不要讓「這些人」繼續消費，不時有深藍人士要求桃園市邱主委立即開除將軍….然而邱主委也辭退黨部主委，留在國民黨儼然成為深藍的阻礙，因此決定揮別加入了36年的黨，其實我們九月就送出退出申請，期間承桃園市黨部邱主委慰留，如今人事已非真的到了離開的時候，壓垮我們最後一根稻草是～當我們家收到生命威脅時，居然黨內同志沒有一個人對我們釋出關懷，尤其是那些需要我們就稱之我們是好朋友的人，算了～不出惡言！祝貴黨黨運昌隆。



揮別2021迎接2022。



