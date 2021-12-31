陳柏惟自曝任內「3大空轉」　向選民道歉：是我的不對

▲陳柏惟。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台中市第二選區立委補選倒數，藍綠陣營候選人顏寬恒、林靜儀正面對決，選情拉鋸。今年10月遭罷免的台灣基進前立委陳柏惟今（31日）透過臉書自爆「任內3大空轉」，並向選民致歉，包括讓顏家的大宅門越長越大、無法說服中市府啟用燃氣機組、電子遊藝場佔用兒童公園預定地，「沒有留意到盧市府和顏家如此多的案件，是我的不對。」

陳柏惟今天上午透過臉書表示，他必須就某部分空轉道歉，包括：第一，烏日榮泉的河川地不能有路，卻讓顏家的大宅門越長越大，路鋪到河川地上，甚至在他任內切割招租，他沒能及時阻止；第二，即使在中央質詢多次，仍無法隔空說服台中市府儘早啟用燃氣機組的決心；第三，有民眾在學校旁邊開設電子遊藝場，佔用兒童公園預定地，以及像是很多法拍、佔用國土，他無法在兩年不到的時間內，一次解決這些問題。

陳柏惟說，他專心在認真上班、專心在優秀立委、專心在運動中心建置、專心在母語文化復興、專心在協助防疫比如國軍口罩、醫事人員疫情補助、影視、電競、教育、文化等問題上，專心在自來水管汰換還有護照更新諸如此類的事情，卻沒有留意到盧市府和顏家如此多的案件，「是我的不對」。

話鋒一轉，陳柏惟說，他能夠回報大家的，就是用力推薦林靜儀，把這些不公不義的事情一一揭發，並落實改變，絕對不再放任顏寬恒的邪惡事業，並嗆對手陣營說，「草莓真的『規工欸』，你選你的，一直找選民麻煩幹嘛我真的不懂，球場打不贏駡觀眾出氣，你Ron Artest？」