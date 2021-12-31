競選主題曲「自由的花」MV曝光　林靜儀：終結邪惡家族勢力

記者呂晏慈／台北報導

台中市第二選區立委補選選戰如火如荼，民進黨籍候選人、前立委林靜儀今（31日）再度透過官方Line帳號，分享競選歌曲「自由的花」MV，紀錄選戰與支持者互動的點滴，林在片中感性獻聲說，1月9日的選舉將決定「地方邪惡的家族勢力」是否可被終結、扭轉，這是非常重要的時刻。

▲林靜儀分享競選歌曲「自由的花」MV。（圖／林靜儀競選團隊提供）

林靜儀競選主題曲「自由的花」是由積極投入社會運動逾10年的樂團「農村武裝青年」同名歌曲改編，歌詞用台語唱道：「讓風吹起咱的心，共同開出自由的花，讓正義牽起咱的手，親像壓不扁的玫瑰，傷心的人勇敢站起，弱勢的人爭取權利，用咱的雙手抱著幸福、自由佮和平，自由的花開佇故鄉，親像母親的笑容，自由的花飛過天頂綻放美麗，自由的花，烏暗中閃爍的星，照落土地。」

林靜儀在MV中表示，1月9日的選舉，是台灣民主轉型跟民主政治非常重要的里程碑，它決定了是不是可以終止國民黨濫用民主制度的罷免，以及決定了是不是可以終結、停止、扭轉「地方邪惡的家族勢力、不當的家族利益盤踞在地方」，這是非常重要的時刻。

今年12月初，林靜儀舉行記者會公布競選主題曲時，感謝農村武裝青年為這次選舉再次編寫「自由的花」這首歌，並指所有參與政治的人，都成為澆灌土裡的種籽，希望它發芽、開花，深信自由的花會開在有光的地方，「現在中二選區正經歷接受檢視、光照進來的過程，盼在充滿愛的環境下，自由的花盛開。」