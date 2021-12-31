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回顧2021全球大事！產經新聞盤點15大重點新聞　G7首提台灣上榜

▲▼中國,台灣。（圖／路透）

▲《產經新聞》回顧2021年的15則重要國際新聞，其中台海的和平與穩定也上榜。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

2021年即將結束，今年除了疫情持續肆虐外，全球各地也發生了不少改變世界局勢的大小事。日媒《產經新聞》31日回顧這一整年，盤點出15則最重要的國際新聞，其中G7首提台灣也上榜。

一、香港《蘋果日報》停刊

▲▼港蘋停刊。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 香港《蘋果日報》在今年6月24日最後一次發刊後，停運走入歷史。（圖／達志影像／美聯社）

二、拜登就職美國總統

▲▼拜登宣誓就任總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登今年1月20日宣誓就職，成為美國第46任總統。（圖／達志影像／美聯社）

三、美國撤軍阿富汗，塔利班重掌政權

▲▼塔利班接管阿富汗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍於今年8月31日撤出佔領長達20年的阿富汗後，塔利班迅速攻陷機場和首都喀布爾，成功接管阿富汗政權。（圖／達志影像／美聯社）

四、 緬甸爆發軍事政變，實質領袖翁山蘇姬被捕

▲▼緬甸。（圖／路透）

▲緬甸國防軍在今年2月發動政變，推翻翁山蘇姬所領導的全國民主聯盟政府。（圖／路透）

五、大谷翔平滿票抱走美聯MVP

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平在11月19日抱走美聯MVP大獎，史上第一次二刀流之姿獲獎，同時也是繼鈴木一朗2001年獲得這項殊榮後，日本第2人。（圖／達志影像／美聯社）

六、高爾夫球手松山英樹成為首個奪得美國名人賽冠軍的日本人

▲▼松山英樹。（圖／達志影像／美聯社）

▲松山英樹今年4月11日獲得美國名人賽冠軍，成為首位贏得該賽事冠軍的日本人。（圖／達志影像／美聯社）

七、美中對立下G7公報首提台灣

▲▼G7。（圖／達志影像／美聯社）

▲第47屆G7領袖峰會於6月13日落幕，G7在會後發布聯合公報時，首度強調維護台海和平與穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。（圖／達志影像／美聯社）

八、 日本學者真鍋淑郎榮獲諾貝爾物理學獎

▲▼真鍋淑郎。（圖／路透）

▲美籍日裔氣象學家真鍋淑郎榮獲2021年諾貝爾物理學獎，成為首個獲得諾貝爾物理獎的氣象學者。（圖／路透）

九、德國總理梅克爾卸任

▲▼梅克爾。（圖／路透）

▲德國前總理梅克爾12月8日正式卸任，結束長達16年的總理生涯。（圖／路透）

十、中國共產黨成立100週年

▲習近平講話。（圖／翻攝自央視）

▲中國共產黨今年7月1日迎來成立100周年紀念，中央總書記習近平發表重要講話。（圖／翻攝自央視）

十一、南韓法院勒令日本政府賠償慰安婦

▲韓籍慰安婦李容洙。（圖／達志影像）

▲首爾中央地方法院1月判定，日本政府需向每位前慰安婦支付1億韓元的賠償金。圖為韓籍慰安婦李容洙。（圖／達志影像）

十二、英美澳宣佈簽署新安全協議「AUKUS」

▲▼AUKUS同盟首度公開簽署協定。（圖／翻攝自推特／@PeterDutton_MP）

▲澳洲、英國和美國於2021年9月15日聯合宣布成立新的軍事安全合作夥伴關係「AUKUS」，3國高官於11月22日首度公開簽署協定。（圖／翻攝自推特／@PeterDutton_MP）

十三、G20峰會落幕：各國同意努力實現淨零碳排放

▲各國領袖10月30、31日在羅馬參加G20高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲G20高峰會今年10月下旬在羅馬成功舉行，各國領袖承諾在「本世紀中葉之前或左右」達到淨零碳排的目標。（圖／達志影像／美聯社）

十四、全球新冠死亡人數破500萬

▲▼全球新冠死亡人數破500萬。（圖／路透）

▲全球新冠死亡人數在今年10月突破500萬大關，其中美國是全球首冠。（圖／路透）

十五、COP26落幕：各國同意升溫控制在攝氏1.5度內

▲▼COP26。（圖／達志影像／美聯社）

▲COP26於12月13日達成最終協議，197國將維持《巴黎氣候協定》目標，抑制全球升溫幅度1.5度，並「逐步減少」燃煤發電、同意淘汰對化石燃料補貼。（圖／達志影像／美聯社）

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