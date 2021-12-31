司機煞車失靈釀4死遭判110年　500萬人求情大逆轉！最新刑期曝光

▲美國科羅拉多州的70號州際公路曾於2019年發生連環追撞車禍事故。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國25歲貨車司機梅德羅斯2019年因煞車失靈，釀成28車連環追撞事故，造成4人死亡，在本月遭判110年刑期。這引發超過500萬人連署要求法院輕判，檢方也罕見要求減刑至20年至30年，如今好消息傳來，科羅拉多州長波利斯表示，梅德羅斯刑期減為10年，可望在5年內獲得假釋。

綜合美聯社、路透等報導，這場車禍發生在2019年4月，梅德羅斯（Rogel Lazaro Aguilera-Mederos）駕駛的貨車載滿易燃的木材，但卻因煞車失靈釀禍，導致28車連環追撞，現場燒成一團火球，造成4名駕駛人死亡。

到了今年10月，陪審團裁定，他的多項駕車殺人罪及魯莽駕駛等罪名成立，法官則在12月13日宣判處110年刑期，且這是依據州法規的強制最低刑期。檢方認定，梅德羅斯當時不使用專為煞車失靈車輛所設計的「失控坡道」（runaway ramp）。這讓他哭著求饒並說「我這輩子從沒想過要傷害任何人」。

只不過消息一出引發不滿聲浪，超過500萬人透過網路請願連署要求輕判。該州地方檢察官也罕見要求把110年刑期下修，降低至20年至30年，主張被告無任何犯罪意圖從寬處理。

對此，科羅拉多州長波利斯（Jared Polis）表示，儘管梅德羅斯也有過失，但與其他故意、預謀、暴力犯罪者相比，110年刑期不成比例，刑期減為10年，有機會在5年後獲得假釋。

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