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台灣要提國際訴訟維護尼加拉瓜產權　陸外交部：非法無效

▲▼尼加拉瓜和台灣斷交，火速和中國復交。（圖／翻攝自新華社）

▲尼加拉瓜和台灣斷交後，火速和中國復交。（圖／翻攝自新華社）

記者魏有德／綜合報導

尼加拉瓜與台灣斷交後，欲將大使館等我方所屬資產轉移給中國大陸，我外交部除表達強烈譴責外，將循國際訴訟維護財產。對此，大陸外交部發言人趙立堅今（31）日表示，台灣當局試圖利用轉贈中國國家財產達到不可告人目的，「這種伎倆是非法的、無效的。」

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

趙立堅強調，台灣當局鼓譟所謂國際訴訟，不僅毫無法律依據，更是一場徹頭徹尾的騙局，絕不會得逞。

據了解，中華民國台灣前駐尼加拉瓜大使館的館舍及財產，是自1990年後合法購置的外交財產，依據《維也納外交關係公約》第45條「遇兩國斷絕外交關係，接受國務應尊重並保護使館館舍以及使館財產與檔案」及習慣國際法，在與尼國終止外交關係後，尼國應依國際法義務保護我館舍及財產。

▲▼ 尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）。（圖／路透）

▲尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）。（圖／路透）

對於「捐館風波」衍生出的問題，大陸《直新聞》特約政治評論員陳冰表示，尼加拉瓜把台灣辦事機構的固定資產移交給中國，恰恰符合產權理論，「因為一個國家的資產屬於政府，中國政府理所當然地接管，台灣當局是無權出賣或者轉讓捐贈的。」

陳冰指出，1992年南韓與台灣「斷交」後，南韓要求台灣駐韓人員24小時內離境，並把台灣辦事機構的資產和土地，轉移給中國政府，「所以說，台灣當局也不過是瞎嚷嚷而已。」

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