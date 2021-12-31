台女博士生遭撞死！南韓酒駕男判8年　法院稱「刑期過重」違憲

▲ 曾以琳生前與父親曾慶暉的合照。（圖／曾慶暉提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣女學生曾以琳赴南韓攻讀博士學位，去年11月在首爾街頭遭酒醉駕駛撞死。肇事駕駛為酒駕累犯，一二審皆判8年徒刑，較檢方求刑更重。但因他所適用的法條被大法官認定處罰過重，裁定違憲後失去效力，這起案件也在30日被最高法院發回重審。

肇事的52歲金姓男子此前有二次酒駕前科，2012年及2017年各被判處300萬元罰金及100萬元罰金的略式命令，2020年撞死曾以琳是他第三度酒駕，因此適用於俗稱《尹昌浩法》的《道路交通法》加重處罰條例。南韓檢方一審求處金男6年徒刑，量刑委員會建議刑期則為4年至8年，最終一審法院宣判8年，較檢方求刑更重，二審法院也維持一審判決。

然而，南韓憲法法庭上月25日審理《尹昌浩法》第148條之2第1項違憲案，以7比2的票數裁定違憲。該法原先規定，酒駕2次以上一律加重處罰2至5年徒刑或1000萬至2000萬韓元罰金。但大法官認為，不考慮犯人前次酒駕量刑、是否被判有罪、經過多久，就一律加重處罰，與罪責相較之下，處罰過於嚴厲。

南韓最高法院30日宣布，由於金男判決所適用的條文被裁定違憲，失去效力，撤銷對金男的8年判決，將曾以琳案發回首爾中央地方法院重審，使其成為《尹昌浩法》條例違憲後，第一起被要求重審的案件。

最高院說明，「與刑罰相關的法律若被判違憲失效，依據該法起訴的所有事件便不構成犯罪」，而金男便是因舊的《尹昌浩法》條例被判定有罪，因此無法維持原審判決，預料法院重審將排除特定犯罪加重處罰刑責，僅針對金男的危險駕駛致死罪作出判決。

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