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護墊這樣用超NG！婦科醫師揭「妹妹超可怕變化」：奇癢紅腫好不了

@anniedeliversmd #obgyn #vulva #contactdermatitis #pantyliners #skin #doctor #women #girls #momsoftiktok #nurse #medical #health #fyp ♬ No Air (feat. Chris Brown) - Jordin Sparks

記者葉睿涵／編譯

有些女性為了避免分泌物沾到內褲後，產生不舒適或引發陰部感染的機率，而有使用衛生護墊的習慣，然而婦科醫師安妮（Annie）卻在TikTok警告，每天使用護墊的女性私密處感染的機率會大幅增加，甚至引發接觸性皮膚炎。

據《鏡報》報導，婦科醫師安妮最近在TikTok勸告女性不要每天使用護墊，因為過於頻繁地使用護墊會讓女性患上接觸性皮膚炎。接觸性皮膚炎是一種由於直接接觸刺激物而引起的皮膚炎反應，患者的皮膚可能會出現紅疹、脫皮、瘙癢或刺痛等反應。

▲▼護墊。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲婦科醫師勸告女性不要每天使用護墊。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

安妮透露，她有許多患者會告訴她，她們懷疑自己的陰道被感染，然而「這些症狀大多數都根本不是感染，我甚至在她們的陰部周圍見到一條條明顯的線條，這明顯就是用了太多的護墊引發的過敏反應」。

安妮建議，不喜歡分泌物沾染陰部的女性可以隨身攜帶一件內褲，並將內褲放在密封袋內，在有需要時更換內褲，「但千萬不要一直使用護墊，因為你的外陰皮膚真的不喜歡它們」，而且如果在使用護墊時更換的次數不夠頻繁，反而會增加細菌感染的風險。

安妮的影片迅速在TikTok走紅，並吸引逾1130萬人觀看。許多女性表示，她們之前完全不知道使用護墊居然有如此大的危害，「我每天都在使用護墊，這真的太可怕了，可是護墊讓我覺得更舒服」，但也有網友非常支持安妮的看法，「使用護墊後會產生更多分泌物，所以還是讓妹妹自由呼吸吧」、「不然你也可以嘗試用月經褲代替」。

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