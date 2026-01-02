《富爸爸》作者示警世界經濟「根基不穩」：尤其是中國

▲《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎。（圖／翻攝自X／Robert Kiyosaki）

記者趙蔡州／綜合報導

暢銷理財書《富爸爸．窮爸爸》作者羅伯特・清崎（ Robert Kiyosaki）近日再次發文，分享他對於目前世界政經局勢的看法，他直言世界正建立在不穩定的經濟基礎上，更特別點名中國，還說只要發生類似塞拉耶佛刺殺的事件，全球局勢就會出現重大變動。

羅伯特・清崎1日在X平台表示，儘管全球經濟動盪，仍有許多人願意相信他的理財觀點，對此他非常感謝。他接著說，世界正建立在不穩定的經濟基礎上，尤其是中國，全世界只差一個「事件」，類似1914年斐迪南大公遇刺的事件（這場事件引發第一次世界大戰），全球局勢就會出現重大變動。

羅伯特・清崎指出，美國總統川普目前已遭遇2次刺殺，如果有人還相信這都是孤狼式犯案「我會為你祈禱」，他擔心2026年會出現更多針對川普的「刺殺」，他相信川普是現代史上最偉大的總統之一，原因是川普擁有驚人的膽識與決斷力，這是拜登跟賀錦麗所欠缺的。

羅伯特・清崎最後說，他保證，他會繼續如實說出自己的觀點，不會做任何的「糖衣包裝」。他說，「所有人都知道，在每一次金融危機後，許多人會變得更窮，而少數人會變得更加有錢，我希望大家都能成為『變得更有錢』的那一群人。」