淋病現蹤英國！他「下體痛成火鳥」炸膿才確診　醫搖頭：有抗藥性

▲英國一名年輕男子被驗出感染淋球菌，拉響了英國對抗淋病的警鐘。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

就在全球忙於對抗新冠病毒之際，英國衛生安全局（UKHSA）發現，有一名男子在倫敦感染了會導致「超級淋病」的淋球菌（N. Gonorrhoeae），而且這種病菌還對治療淋病的藥物具有抗藥性，因此當局提醒人們在聖誕和新年假期也要做足防護措施，減少被傳染的機率，並及時進行檢測。

UKHSA在24日發布聲明指出，當局發現有一名20歲出頭的異性戀男子，去年11月在倫敦感染了淋球菌，還好這名男子如今已成功被治愈。淋球菌是一種會導致淋病的病毒，常見於亞太地區，不過在英國卻很罕見。

▲當局呼籲，人們在進行性行為時要記得戴保險套，以降低染病風險。（圖／翻攝自UKHSA官網）

UKHSA相關領域的專家辛卡（Katy Sinka）表示，在英國發現的淋球菌對常用於性傳播感染（STI）的抗生素具有抗藥性，讓治療變得更加棘手，因此當局呼籲所有人與新伴侶或臨時伴侶從事性行為時，務必要正確地使用保險套，以降低染病風險。

淋病的典型症狀包含從排尿疼痛、生殖器官流膿、直腸疼痛或不適、女性下腹疼痛、月經期間出血等，嚴重者甚至可能會導致盆腔長期疼痛、異位妊娠、睾丸和前列腺疼痛、不孕等嚴重後果，因此當局建議，出現上述症狀的人應盡快接受健康檢查。

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