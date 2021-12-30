衛兵巡邏見男童擋路！直接把人撞趴跨過去　網怒炸「那是個孩子」

記者張寧倢／編譯

最近網路上流傳一段關於英國皇家女王衛隊的爭議影片，其中2名皇家衛兵列隊行進，而小男孩擋住了其中一人的去路，沒想到，衛兵嚴厲地對著男孩大吼，下秒直接將他撞倒在地，並一腳從他身上跨越過去，過程間腳步毫無停頓。引發網友爭論，這件事到底該算是誰的錯。

▲英國衛兵撞倒小男孩，引發網友爭論。（圖／翻攝自TikTok／user7312510220627）

根據《太陽報》報導，這則被網友上傳到TikTok上的影片，短短一天之內就吸引超過380萬次觀看數，有2.5萬則留言在爭論這起事件中到底是誰對誰錯。根據影片的說明，這名被撞倒的男孩是跟著家人到當地旅遊的遊客，所幸衛兵最後並沒有踩到人，男孩也很快地重新站了起來，推測應該沒有受傷。不過驚險畫面仍然讓網友看了捏一把冷汗。

部分網友認為，衛兵本來可用其他方式去避免撞倒男孩，「那個孩子並不是危險人物，我知道這是他們的工作，但那只是一個孩子，沒理由這樣對他」、「給那些說他只是在盡自己職責的人，如果你的工作涉及踩踏兒童，這就是個問題」、「如果是成年人我可以理解，但那是個孩子，你應該可以破例」。

不過也有許多人持反對意見稱，「因為這些人是負責保護女王的專業衛兵」、「我覺得問題在於家長，他們完全沒有意識到周遭的環境」、「人們不明白，那些衛兵不是為了觀光景點而存在的，而是為了保護女王且訓練有素的士兵」。

英國一名陸軍發言人表示，當時值班的衛兵已警告附近民眾，有巡邏衛兵正在靠近，但不幸的是仍有孩童跑到衛兵前面。那名衛兵試圖跨過孩童繼續執行任務，事後他也已經確認了孩子沒有受傷，一切無礙。

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