男友開心傳來出遊照　她揪「1亮點」當場抓包偷吃！百萬人讚爆

▲ 安吉拉收到男友傳來的出遊照，驚覺被劈腿。（圖／翻攝自TikTok／@angelalabaaa）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名女子日前上網分享自己如何發現男友劈腿，意外吸引百萬人觀看，原來她男友宣稱和家人出遊，傳來的自拍照卻成為出軌的鐵證，因為她放大一看發現，男友臉上的墨鏡完整映出坐在他前面的小三，當場露出馬腳。

《鏡報》25日報導，TikTok網紅安吉拉日前分享這段影片時表示，「我終於發現男友對我不忠，而男友一被抓包就跟她一起打電話給我喊分手。」畫面中可見，她男友傳來一張自己正在划皮的自拍，墨鏡卻映出前方一名背對他的長髮女子，二人顯然正共乘一艘皮艇。

安吉拉放大照片後發現不對勁，傳訊息質問，「看看你墨鏡上的倒影，你看起來不是自己一個人？」他男友竟還繼續裝蒜，「我不想在家人面前這樣，bro」，意圖繼續假裝自己是和家人出遊，不願在家人面前和她吵架，接著就將手機關機，開始躲避安吉拉的聯絡。

直到後來二人面對面談話時，男友才坦承出軌。安吉拉也懊悔地表示，早在男友說要去家族旅行卻沒有邀請她的時候，就該發現事有蹊蹺。

安吉拉這段經歷在TikTok上吸引廣大共鳴，短短5天累計120萬次觀看，網友紛紛留言表示，「很遺憾這種事發生在妳身上」、「被倒影害了」、「真相終會大白」、「對話紀錄太讓人火大了吧」、「光是他叫妳bro就值得分手了」。

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