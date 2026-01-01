瑞士酒吧爆炸數十死約100傷！死傷者恐有外國人　當地緊急狀態

記者詹雅婷／綜合報導

瑞士滑雪度假城鎮克蘭蒙丹納（Crans Montana）一間酒吧1日凌晨爆炸起火，警方證實，整起事件造成數十人死亡，約有100人受傷。當局表示，整起事件有數百人受影響，且來自不同國家，還需要時間確認死傷者身分與國籍。SWI swissinfo.ch報導，瓦萊州政府已宣布進入緊急狀態。

▲瑞士酒吧爆炸起火造成數十人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

衛報、天空新聞等報導，這起爆炸事件發生在當地1日凌晨1時30分左右，當時正值歡慶新年活動期間，且酒吧裡有100多人。警方透露，有人發現酒吧在冒煙之後，趕緊打緊急電話通報，警消單位獲報後迅速趕赴現場，動用10架直升機與40輛救護車展開搶救。

有許多傷者嚴重燒傷，當地醫療機構加護病房已滿，部分傷者不得不轉送其他地區的醫院接受緊急治療。當局表示，受害者可能來自不同國家，正與其他國家合作進行確認，在具體統計確定之前無法提供確切數字，但重申已有數十人喪生。

不過義大利外交部引述瑞士警方的說法，認為這起事件約有40人死亡，且由於罹難者嚴重燒傷，無法立即確認身分。法國外交部表示，有2名法國公民受傷，已被緊急送往醫院接受治療。

SWI swissinfo.ch英文版指出，瓦萊州政府已經宣布緊急狀態，以便確保所有必要資源能夠盡快調動。

警方也已經排除恐怖攻擊的可能性，認定這起事件僅為火災事件。整起事故調查正在進行中，尚無法確認具體細節，但已知並非爆裂裝置引發火災。

▼ 當局表示，受害者可能來自不同國家，正與其他國家合作進行確認。（圖／達志影像／美聯社）