　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

擠下Google登流量王　2021最受歡迎網站：TikTok

▲▼ 抖音（TikTok）的下載和安裝量曾在美國市場躍居第一位，並在日本、泰國、印尼、德國、法國和俄羅斯等地，多次登上當地App Store或Google Play總榜的首位。（示意圖／路透）

▲ 抖音（TikTok）。（圖／路透）

中央社

資安公司Cloudflare指出，短影音社群平台TikTok成為今年最受歡迎網站，流量甚至超越搜尋引擎巨擘Google。

華爾街日報（Wall Street Journal）與美國財經內幕（Business Insider）報導，Cloudflare公布的2021年網路排行回顧顯示，TikTok於今年2月首次登上榜首，但直到8月，這一短片平台才持續地在網路流量排行榜獨占鰲頭。

與去年排名相比，今年的名次順序出現震盪，去年位列第7的TikTok今年擠下Google躍升為冠軍，Google則跌至第2。

不過，由於Cloudflare自2020年9月才開始追蹤網路流量，因此去年榜單的紀錄範圍僅有9月至12月。

中國公司字節跳動（ByteDance Ltd.）旗下的TikTok於2018年8月與另一款受歡迎應用程式Musical.ly合併後，在全球上架。

在疫情期間，TikTok下載量暴增，因為各年齡層人士蜂擁使用這款應用程式；在此之前，TikTok被認為是以青少年為主要用戶的平台。

▲▼TikTok位於美國的總辦公室。（圖／路透）

▲TikTok位於美國的總辦公室。（圖／路透）

數位行銷機構Tug Agency指出，在2020年第一季，當COVID-19的影響開始衝擊世界各地民眾時，TikTok在全球的下載量達到3億1500萬次。

今年9月，TikTok稱其全球月活躍用戶超過10億人。不過，與其他社群媒體網站一樣，TikTok也有其陰暗面。

華爾街日報調查發現，TikTok這一風靡全球應用程式的演算法，可以驅使未成年人觀看有關性、毒品和飲食失調的影片。

TikTok今天並未立即回應華爾街日報置評要求。

► 超強「萬用鍋」懶人下廚必備

ET快訊
快訊／王力宏晚間不回豪宅　最新藏身地點曝光！
小S：黃子佼、孟耿如結婚有包紅包　當事人傻眼「沒收到」結局網
快訊／新北公車出站　騎士迎面滑過來！卡車底失去心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

擠下Google登流量王　2021最受歡迎網站：TikTok

杜特蒂：台海若開戰，菲律賓將保持中立「隨他們去」

印度製麵廠「鍋爐爆炸」7人亡！瓦礫下挖出肢解遺體

因墮胎被判30年徒刑！3名薩爾瓦多婦女最終獲釋　女權學者開心慶祝

女房仲帶看屋「慘遭射殺」　身中多槍當場死亡！疑前房客報復

最上位1％極富裕階層「擁全球4成資產」　半數人口合計才賺了2％

比蕾神狠！澳男離婚沒付千萬贍養費　前妻喊告「他被禁離境8千年」

41民兵遭武裝份子殺害　單日傷亡史上最重！布尼納法索舉國哀悼2天

金正恩的網軍部隊！靠「駭客入侵」賺637億元　突破封鎖研發核武

各國空手道團紛傳確診　哈薩克「俄、中、自產疫苗」接種率達75%

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

新郎丟捧花引發「男賓客逃難潮」　瞬間湧向門口笑翻網：是有多怕？

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

超危險！婦人騎車踏板橫放鐵管　長度占兩車道...對向車驚險閃避

高雄BMW疑酒駕「猛撞4行人」！3人躺路上不動　殘骸散滿地

擠下Google登流量王　2021最受歡迎網站：TikTok

杜特蒂：台海若開戰，菲律賓將保持中立「隨他們去」

印度製麵廠「鍋爐爆炸」7人亡！瓦礫下挖出肢解遺體

因墮胎被判30年徒刑！3名薩爾瓦多婦女最終獲釋　女權學者開心慶祝

女房仲帶看屋「慘遭射殺」　身中多槍當場死亡！疑前房客報復

最上位1％極富裕階層「擁全球4成資產」　半數人口合計才賺了2％

比蕾神狠！澳男離婚沒付千萬贍養費　前妻喊告「他被禁離境8千年」

41民兵遭武裝份子殺害　單日傷亡史上最重！布尼納法索舉國哀悼2天

金正恩的網軍部隊！靠「駭客入侵」賺637億元　突破封鎖研發核武

各國空手道團紛傳確診　哈薩克「俄、中、自產疫苗」接種率達75%

「夫妻交換」人夫迷上她…偷約1年　愛妻驚覺被拋下怒告

研究：台灣PM2.5受中國排放影響　最高占70%

擠下Google登流量王　2021最受歡迎網站：TikTok

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

杜特蒂：台海若開戰，菲律賓將保持中立「隨他們去」

月領73K嘆「不夠在台北生活」！他一列必要支出　網秒抓到關鍵

酒駕撞飛一家四口！母慘死、15歲女牙全掉落　網洗版：辦個公投啊

GINO曝王彩樺「15秒超真實畫面」！　私下睡姿全看光…網：很會

陶晶瑩、李李仁飛美國陪女兒過年！　15歲荳荳「長髮飄逸」近況曝光

勝利盃台灣輪網賽　「大魔王」戴加揚兩周豪取4冠

酒醉女挺「巨頭燈」失控嗆警 被警壓制帶回...判處拘役20天

國際熱門新聞

Pornhub熱門關鍵詞曝！這個聖誕大家都在看她

印度製麵廠「鍋爐爆炸」7人亡！瓦礫下挖出肢解遺體

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

人類拉拔長大　猩猩野放遭同類打死

女房仲帶看屋「遭連開數槍」當場死亡

杜特蒂：台海若開戰 菲律賓將保持中立

各國空手道團傳確診　哈薩克打俄中與自產疫苗

立陶宛議員PO「坦克照」：這是北京無法刪除的照片

平安夜遇到食人魔　他「蛋蛋遭吃下肚」

共用雙腿「連體雙胞胎」遭棄　19歲找到最棒工作

全球最長禮車有停機坪　直升機降落影片

臉上長出陰莖鼻　一根垂到嘴唇

最上位1％極富裕階層「擁全球4成資產」

金正恩的網軍！靠「駭客入侵」賺637億元

更多熱門

相關新聞

上班狂看色情暴力片　TikTok員工求償

上班狂看色情暴力片　TikTok員工求償

TikTok受到全球網友喜愛，許多人上網分享有趣生活片段，其中卻也不乏違規內容，導致公司上萬名內容審查員每天上班必須觀看大量色情、暴力、血腥畫面，嚴重危害身心健康，部份員工甚至因此患上精神疾病。他們近日向TikTok提出集體訴訟，要求提供心理賠償。

她搬新家驚見隔壁詭洩「暗紅血水」嚇爆

她搬新家驚見隔壁詭洩「暗紅血水」嚇爆

交往2天送83萬　正妹又收男友千萬豪宅

交往2天送83萬　正妹又收男友千萬豪宅

手機充電飄烤肉味　裡面竟爬滿白蟲

手機充電飄烤肉味　裡面竟爬滿白蟲

毛毛站務員驗票　他被連環拳伺候

毛毛站務員驗票　他被連環拳伺候

關鍵字：

TikTok

讀者迴響

熱門新聞

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

王力宏「不回東區豪宅」最新隔離地點曝光！　

男酒駕撞四口「母慘死」！陳其邁怒了

茄子蛋唱到一半「背景被切成感謝名單」

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

肢體老師逆風挺　曝王力宏私下暖舉

鹿希派等不到10萬交保！

已婚男神驚爆偷吃「熱愛多人運動」！他丟3線索被消音

特休全換錢「虧大了」　過來人揭最划算用法

藝人富豪排行榜出爐！「周杰倫只排第2」冠軍是他

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面