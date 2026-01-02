1美元換140萬！　伊朗貨幣崩盤「示威失控」至少6死

記者張方瑀／綜合外電報導

伊朗國內因經濟崩潰引發的怒火正全面引爆，由於國家貨幣里亞爾（Rial）瘋狂貶值，加上通膨與生計壓力，原本集中在首都的示威活動，1日迅速蔓延至多個鄉村省份。抗爭現場更演變成血腥戰場，傳出陣陣槍響，目前已知有至少6人在衝突中喪生，這也是此波示威首度出現安全部隊與平民死亡的報告。

貨幣崩跌 1美元換140萬里亞爾民怨炸鍋

根據《美聯社》報導，伊朗經濟長年疲軟，近期貨幣里亞爾更是出現毀滅性貶值，目前1美元竟可兌換約140萬里亞爾。改革派總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）雖釋出願意對話的信號，但也坦言面對失控的匯率，政府能做的確實有限。

▲伊朗首都德黑蘭（Tehran）因貨幣貶值爆發示威衝突。（圖／達志影像／美聯社）



這股對生計的不滿在1日轉化為暴力衝突，抗爭範圍從德黑蘭（Tehran）向外擴散。洛雷斯坦省（Lorestan province）副省長普拉里（Saeed Pourali）直言，抗爭的主因就是經濟壓力、通貨膨脹與匯率波動，民眾正在表達對生存的擔憂。

示威失控 3城市爆血腥衝突致6死

根據各方消息指出，1日的暴力衝突最為慘烈，死亡事件分布在三個以盧爾族（Lur ethnic group）為主的城市。位於德黑蘭西南方的阿茲納市（Azna），網路流傳影片顯示街頭燃起熊熊大火，民眾在震耳欲聾的槍響中憤怒高喊「無恥」。

此外，在洛爾代甘市（Lordegan）也傳出激烈抗爭，人權組織分享的影像顯示，警方已穿戴防彈衣並手持散彈槍上陣。

截至目前，已有至少5名示威者不幸喪命，而庫赫達什特市（Kouhdasht）則有一名年僅21歲的「巴西基」（Basij）民兵志工遭到殺害，官方將其死因歸咎於「暴徒」，並稱另有13名安全人員受傷。

規模2022年以來最大 神權政府強硬鎮壓

這是伊朗自2022年艾米尼（Mahsa Amini）頭巾事件以來，規模最大的示威活動。儘管強度尚未達到當年的全國性等級，但神權政府的應對手段已開始轉向強硬。

目前除了派遣部隊鎮壓，官方媒體也開始通報逮捕行動，包括5名君主主義者與2名與歐洲團體有聯繫的人士。

雖然伊朗當局試圖以「氣候嚴寒」為由公告全國放假，疑似想藉此清空首都人潮、降低抗爭熱度，但隨著民眾將經濟困境的怒火轉向對準神權體制，這場動亂短期內恐難平息。