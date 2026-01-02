　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

1美元換140萬！　伊朗貨幣崩盤「示威失控」至少6死

記者張方瑀／綜合外電報導

伊朗國內因經濟崩潰引發的怒火正全面引爆，由於國家貨幣里亞爾（Rial）瘋狂貶值，加上通膨與生計壓力，原本集中在首都的示威活動，1日迅速蔓延至多個鄉村省份。抗爭現場更演變成血腥戰場，傳出陣陣槍響，目前已知有至少6人在衝突中喪生，這也是此波示威首度出現安全部隊與平民死亡的報告。

貨幣崩跌　1美元換140萬里亞爾民怨炸鍋

根據《美聯社》報導，伊朗經濟長年疲軟，近期貨幣里亞爾更是出現毀滅性貶值，目前1美元竟可兌換約140萬里亞爾。改革派總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）雖釋出願意對話的信號，但也坦言面對失控的匯率，政府能做的確實有限。

▲▼伊朗因貨幣貶值各地爆發示威衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗首都德黑蘭（Tehran）因貨幣貶值爆發示威衝突。（圖／達志影像／美聯社）

這股對生計的不滿在1日轉化為暴力衝突，抗爭範圍從德黑蘭（Tehran）向外擴散。洛雷斯坦省（Lorestan province）副省長普拉里（Saeed Pourali）直言，抗爭的主因就是經濟壓力、通貨膨脹與匯率波動，民眾正在表達對生存的擔憂。

示威失控　3城市爆血腥衝突致6死

根據各方消息指出，1日的暴力衝突最為慘烈，死亡事件分布在三個以盧爾族（Lur ethnic group）為主的城市。位於德黑蘭西南方的阿茲納市（Azna），網路流傳影片顯示街頭燃起熊熊大火，民眾在震耳欲聾的槍響中憤怒高喊「無恥」。

此外，在洛爾代甘市（Lordegan）也傳出激烈抗爭，人權組織分享的影像顯示，警方已穿戴防彈衣並手持散彈槍上陣。

截至目前，已有至少5名示威者不幸喪命，而庫赫達什特市（Kouhdasht）則有一名年僅21歲的「巴西基」（Basij）民兵志工遭到殺害，官方將其死因歸咎於「暴徒」，並稱另有13名安全人員受傷。

規模2022年以來最大　神權政府強硬鎮壓

這是伊朗自2022年艾米尼（Mahsa Amini）頭巾事件以來，規模最大的示威活動。儘管強度尚未達到當年的全國性等級，但神權政府的應對手段已開始轉向強硬。

目前除了派遣部隊鎮壓，官方媒體也開始通報逮捕行動，包括5名君主主義者與2名與歐洲團體有聯繫的人士。

雖然伊朗當局試圖以「氣候嚴寒」為由公告全國放假，疑似想藉此清空首都人潮、降低抗爭熱度，但隨著民眾將經濟困境的怒火轉向對準神權體制，這場動亂短期內恐難平息。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

快訊／川普證實美軍俘虜委內瑞拉總統　南韓李在明準備撤僑計畫

日本知名香鬆「永谷園」宣布回收6360包！　警告：誤食恐過敏

快訊／川普宣布：已抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

軍事行動進行中！　美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

快訊／川普證實美軍俘虜委內瑞拉總統　南韓李在明準備撤僑計畫

日本知名香鬆「永谷園」宣布回收6360包！　警告：誤食恐過敏

快訊／川普宣布：已抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

軍事行動進行中！　美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

【三寶硬闖高乘載道】下一秒客運追撞！22名乘客全嚇壞

國際熱門新聞

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

即／川普出手！　委內瑞拉宣布緊急狀態

瑞士酒吧天花板起火沒人跑！還在熱舞狂歡

計程車活春宮！泰司機怒曝「肉體交疊」照

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」

美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

酷航爆內賊！31歲空少「偷機上現金97萬」

瑞士酒吧首位罹難者確認　16歲高球新星殞命

即／委內瑞拉首都深夜「連傳爆炸巨響」

美襲委　半夜「披薩飆單」竟是軍事信號

瑞士酒吧成熔爐！　17歲少年1動作救無數人

快訊／墨西哥發生6.5強震

更多熱門

相關新聞

伊朗示威！民眾闖政府大樓被逮

伊朗示威！民眾闖政府大樓被逮

伊朗民眾因不滿貨幣暴跌與通貨膨脹發起抗議。12月31日，示威進入第4天，民眾試圖強攻南部法爾斯省法薩市的地方政府大樓，不過遭安全部隊阻擋後失敗，一名28歲女性抗議領袖則當場被捕。

川普：伊朗若重啟核武　必須「狠狠打下去」

川普：伊朗若重啟核武　必須「狠狠打下去」

伊朗總統：正與美以歐「全面開戰」

伊朗總統：正與美以歐「全面開戰」

包括台灣！CNN盤點分析2026年7件國際大事

包括台灣！CNN盤點分析2026年7件國際大事

男大生遭控以色列間諜　伊朗下令處決

男大生遭控以色列間諜　伊朗下令處決

關鍵字：

伊朗示威貨幣貶值

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面