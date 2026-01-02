川普自曝「阿斯匹靈吃超量」長達25年　親揭原因

▲川普每天服用的「阿斯匹靈」劑量高於醫生建議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）的健康狀況近期再度成為全美關注焦點。川普在接受《華爾街日報》專訪時大方自曝，他每天服用的「阿斯匹靈」（aspirin）劑量其實高於醫生建議，原因是他有點迷信，且堅持「不想讓濃稠的血液流過心臟」。

堅持服用「超標劑量」25年 川普：我不想血太濃

現年79歲的川普是美國史上第二年長的總統。他在專訪中透露，自己每天服用的阿斯匹靈劑量達325毫克，遠高於梅約醫院（Mayo Clinic）建議60歲以上族群預防心血管疾病的81毫克低劑量。儘管醫療團隊多次建議減量，但川普卻不買單，強調自己已經這樣吃了25年。

「我這人有點迷信，」川普表示，他認為阿斯匹靈有助於稀釋血液，「我不希望流過我心臟的是濃稠的血。我想要清澈、順暢的薄血流過心臟，這樣說清楚嗎？」

手部瘀青、會場打瞌睡？ 幕僚叮嚀「睜開眼睛」

隨著川普步入高齡，外界對其身體狀況的檢視也日益嚴苛。近幾個月，川普頻頻被拍到手上出現不明瘀青，甚至在12月的內閣會議與減肥藥推廣會議中顯露疲態。白宮對此解釋，手部瘀青是因為與太多人握手所致，並非健康亮紅燈。

不過報導指出，幕僚為了維持川普的活力形象費盡心思，除了建議他放慢步調，前往海湖莊園（Mar-a-Lago）休假兩週外，甚至還得私下「叮嚀」總統，在公開場合要盡量睜開眼睛。

川普則坦言，為了對抗腿部腫脹，他曾嘗試穿壓力襪（compression socks），但因為太不舒服，穿一下就脫了，現在改以多走動來改善。

後悔做精密檢查 心臟年齡曝光僅「65歲」

針對外界瘋傳他去年10月接受核磁共振（MRI）檢查，川普與白宮醫師巴貝拉（Sean Barbabella）澄清，當時進行的是電腦斷層掃描（CT scan），且結果完全正常。川普對此顯得有些懊惱，「回想起來，去做那項檢查真是太糟了，這給了媒體把柄，讓大家以為我出事了，其實根本沒事。」

為了證明總統寶刀未老，醫師巴貝拉強調川普正處於「極佳的健康狀態」。白宮甚至提供了一份由AI分析的心電圖報告，數據顯示川普的「心臟年齡」僅有65歲，比實際年齡整整年輕了14歲。

自認「基因好」不愛跑步機 唯一運動是打球

面對各界質疑，川普在訪談中流露出些許不耐煩，「這已經是第25次談健康了，我的健康完美無缺！」他表示自己精力充沛完全是遺傳自父母的「優良基因」，並直言自己非常討厭枯燥的運動，「像某些人那樣在跑步機上走好幾個小時，那不適合我，太無聊了。」他強調，打高爾夫球是他唯一有興趣的運動。