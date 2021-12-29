　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泳裝妹拍美照悲劇了！大浪一沖當場糗摔　下秒摔坑底「屁股滑出」

▲▼ 比基尼美女拍網美照大出糗。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 女子想留下性感照片，沒想到大出糗。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓一群年輕男女日前到班詩蘭省（Pangasinan）的海邊遊玩，其中一名女子一身清涼，本來想留下一張性感的網美照，沒想到身後大浪襲來，不僅美照沒拍成，竟又摔進水中「天坑」，連番打擊令她整個人狼狽不堪，影片在當地社群媒體上瘋傳，令許多網友也忍不住笑出來。

@matteobucayu

Laban sa photoshoot kahit itinataboy na ng dagat ALIW TWO POINTS

♬ original sound - Matteo Bucayu

影片中可見，身穿黑色泳衣的女子臉上戴著墨鏡，在長滿青苔的岩石上奮力以手撐住自己，擺出性感姿勢，等待朋友為她拍照，不過腳下的拖鞋顯然不夠防滑，下秒一陣大浪襲來，把女子整個人往前一沖，她頓時仆倒在水中，在一群友人的笑聲之中奮力爬起，不過她的難關顯然不止於此。

女子腳下的拖鞋只剩一支，好不容易從地上爬起，自己也忍不住大笑，沒想到下秒一個腳滑，踩進一個水中的深坑，接著整個人都摔進坑裡，下半身的泳褲幾乎被拉下，當場露出半顆屁股和股溝，只能狼狽地爬起來撿起另一支拖鞋，而現場3名男性友人顯然無意幫忙，一個個只顧對著鏡頭瘋狂大笑。

男網友布卡優（Matteo Bucayu）近日在TikTok上分享這段影片，至今吸引破110萬次觀看。網友紛紛留言表示，「笑聲存在感太強」、「她好可憐，可是我笑了」、「雙殺」。布卡優事後也表示，女子在連二次打擊後不得不躺下休息，「因為她身體很痛，但她現在沒事了。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
快訊／交通部要修法「重罰酒駕」！　罰則出爐
張庭、林瑞陽遭凍產！　官方首曝調查進度：金額巨大
現場慘狀曝！　國道1號「9車撞一團」1命危
跨年夜「最冷下探13度」！　降雨熱區出爐
瑞莎硬起來！　12字宣布正面交鋒
快訊／國道1號「6車連環撞」！　嚴重回堵
快訊／王子爆熱戀郭雪芙！　2人同步發聲了
不只迪士尼撤台！　「這頻道」明年4月停播
快訊／漢翔水楠機場工廠「集塵器爆炸」！　多人受傷
張庭、林瑞陽26億資金遭凍結！　國台辦回應了
快訊／台中漢翔工廠爆炸！　1命危送醫搶救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

孕婦沒打疫苗染疫！　孩子一出生便昏迷「沒機會抱孩」重症離世

蘇丹南部恐怖礦災！　黃金礦坑坍塌「至少38死」8人受傷

威爾鋼都吞了！80歲老翁「愛愛被拒」氣炸　揮刀殺妻猛刺心臟

美日韓防長擬1月會談！「台灣問題」恐讓美國壓迫南韓　加入包圍中國

美國20萬兒童確診新冠！住院數狂飆2100人　兒科醫院情況告急

泳裝妹拍美照悲劇了！大浪一沖當場糗摔　下秒摔坑底「屁股滑出」

北韓監獄「大規模焚燒」70具遺體！疑爆新冠群聚　狂冒詭異白煙

Omicron太兇「英1天飆萬例」侵120國　1個月打趴Delta變多國主流株

外媒驚曝「Delmicron變異株」現蹤　是歐美疫情海嘯禍首

美Omicron病例「大幅下修」至大約6成　兩周前僅占2成

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

瑞莎遭家長指控斂財「8選手集體解約」　挺31週孕肚心碎：我不收費教所有孩子

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

孕婦沒打疫苗染疫！　孩子一出生便昏迷「沒機會抱孩」重症離世

蘇丹南部恐怖礦災！　黃金礦坑坍塌「至少38死」8人受傷

威爾鋼都吞了！80歲老翁「愛愛被拒」氣炸　揮刀殺妻猛刺心臟

美日韓防長擬1月會談！「台灣問題」恐讓美國壓迫南韓　加入包圍中國

美國20萬兒童確診新冠！住院數狂飆2100人　兒科醫院情況告急

泳裝妹拍美照悲劇了！大浪一沖當場糗摔　下秒摔坑底「屁股滑出」

北韓監獄「大規模焚燒」70具遺體！疑爆新冠群聚　狂冒詭異白煙

Omicron太兇「英1天飆萬例」侵120國　1個月打趴Delta變多國主流株

外媒驚曝「Delmicron變異株」現蹤　是歐美疫情海嘯禍首

美Omicron病例「大幅下修」至大約6成　兩周前僅占2成

漢翔工廠發生粉塵氣爆「七人送醫！」　國機國造進度受關注

「山後諸縣不能是次等公民！」　沈富雄建議改1都13市3特區

5年級神店「香雞城」創辦人賣手扒雞配方 知名企業喜收

投資+保障一站購足！「好好退休準備平台」基金續扣24期享全平台終身免手續費

交通部要修法「重罰酒駕」！累犯時限延長　10年內被抓2次罰9萬

「iPad現神秘金髮男」本月少女爆熱戀男偶像　公司傻眼：那她堂哥

移工遭捲入機台顱內出血慘死　資源回收場業者被起訴

忍15度低溫偷五倍券　因為穿了這個8小時就落網

獨 ／ 陳昭姿曝柯文哲支持特赦陳水扁　「他山之石可以攻錯」

張庭、林瑞陽公司涉案！官方首曝調查進度「涉案人多且金額巨大」

國際熱門新聞

人妻太寂寞「求尪納妾」他連娶3個

巨乳妹拍抱騎巨鵰片！3個月後竟遭逮捕

校花AV女優吸毒　手寫信曝光

美飛機墜毀住宅區！　機上4人全數罹難

孕婦平安夜遭轟8槍頭部中彈　產下腹中雙胞胎身亡

山羊誕「人面畸形兒」　全身無毛只有2隻腳

外媒曝Delmicron變異株現蹤歐美

日經亞洲爆：中國囤積「全球一半糧食」

母女3人「共享老公」每晚輪流睡

快訊／休傑克曼確診　推特宣布感染COVID-19

人妻遭破門抓姦　老公氣瘋狂揍影片曝

美單日暴增逾51萬例創紀錄！　法增18萬例成歐洲最多

SpaceX星鏈2度險撞中國太空站　網民痛批馬斯克

緬甸小鎮大屠殺35死　聯合國官員震驚並籲調查

更多熱門

相關新聞

慈善組織證實　2員工在緬甸小鎮大屠殺遇害

慈善組織證實　2員工在緬甸小鎮大屠殺遇害

緬甸東部小鎮24日發生屠殺事件，包含婦孺在內的30多具遺體化為焦屍，慈善組織「拯救兒童基金會」2名成員也下落不明。該組織今天證實，旗下2名工作人員也在遇害者之列。

緬甸小鎮大屠殺35死　聯合國官員震驚並籲調查

緬甸小鎮大屠殺35死　聯合國官員震驚並籲調查

人妻遭破門抓姦　老公氣瘋狂揍影片曝

人妻遭破門抓姦　老公氣瘋狂揍影片曝

人妻太寂寞「求尪納妾」他連娶3個

人妻太寂寞「求尪納妾」他連娶3個

抓包女友床戰小王　綠帽男氣炸斷捨離

抓包女友床戰小王　綠帽男氣炸斷捨離

關鍵字：

TikTok菲律賓東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

溫妮認了交往「億級男友」！

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

狠愛演牛排影片被指像艾莎門　親上火線反駁

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

人妻太寂寞「求尪納妾」他連娶3個

綜藝天王星二代家教大比拼！

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面