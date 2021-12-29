泳裝妹拍美照悲劇了！大浪一沖當場糗摔　下秒摔坑底「屁股滑出」

▲ 女子想留下性感照片，沒想到大出糗。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓一群年輕男女日前到班詩蘭省（Pangasinan）的海邊遊玩，其中一名女子一身清涼，本來想留下一張性感的網美照，沒想到身後大浪襲來，不僅美照沒拍成，竟又摔進水中「天坑」，連番打擊令她整個人狼狽不堪，影片在當地社群媒體上瘋傳，令許多網友也忍不住笑出來。

@matteobucayu Laban sa photoshoot kahit itinataboy na ng dagat ALIW TWO POINTS ♬ original sound - Matteo Bucayu

影片中可見，身穿黑色泳衣的女子臉上戴著墨鏡，在長滿青苔的岩石上奮力以手撐住自己，擺出性感姿勢，等待朋友為她拍照，不過腳下的拖鞋顯然不夠防滑，下秒一陣大浪襲來，把女子整個人往前一沖，她頓時仆倒在水中，在一群友人的笑聲之中奮力爬起，不過她的難關顯然不止於此。

女子腳下的拖鞋只剩一支，好不容易從地上爬起，自己也忍不住大笑，沒想到下秒一個腳滑，踩進一個水中的深坑，接著整個人都摔進坑裡，下半身的泳褲幾乎被拉下，當場露出半顆屁股和股溝，只能狼狽地爬起來撿起另一支拖鞋，而現場3名男性友人顯然無意幫忙，一個個只顧對著鏡頭瘋狂大笑。

男網友布卡優（Matteo Bucayu）近日在TikTok上分享這段影片，至今吸引破110萬次觀看。網友紛紛留言表示，「笑聲存在感太強」、「她好可憐，可是我笑了」、「雙殺」。布卡優事後也表示，女子在連二次打擊後不得不躺下休息，「因為她身體很痛，但她現在沒事了。」

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