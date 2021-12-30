抽10支iPhone13！「2021企業品牌聲望大調查」投票倒數　1／5公布幸運兒

▲「2021企業品牌聲望大調查」活動開跑囉，快來為喜歡的品牌應援，10支「iPhone 13」等你來抽。（圖／記者李毓康攝）

活動小組／綜合報導

《東森新媒體ETtoday》在成立10周年之際，特別推出「2021企業品牌聲望大調查」投票抽「iPhone13」，活動已進入最後倒數，還沒為最愛企業品牌投下神聖一票的朋友，趕緊把握最後的時間，活動即將於明天24點截止，得獎名單將在2022年1月5日公告於活動頁面。

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▲「2021企業品牌聲望大調查」活動將於2021年12月31日24點截止。（圖／活動小組）

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▲「2021企業品牌聲望大調查」每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家100元禮物卡1,000名等1150樣贈品。（圖／活動小組）