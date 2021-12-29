5年級神店「香雞城」創辦人賣手扒雞配方 知名企業喜收



▲6、7年級的共同回憶香雞城手扒雞，今日僅存一間分店。（圖／記者黃士原攝）

App活動小組／綜合報導

香雞城手扒雞在30年前轟動全台灣，中式烤雞加上西式速食店的營運方式，讓客人親手撕雞分食的氣氛大受歡迎。但時過境遷，今香雞城已轉為網路通路販售，全台僅存一間實體分店，還因疫情影響歇業中，

當年手扒烤雞令人回味無窮的味道，其實除了香雞城店內吃得到，配方其實已被其他企業掌握。根據9年前的新聞資料，速食連鎖21風味館，已向香雞城創辦人出資購得手扒烤雞的原始秘密配方，配方原料中包含米酒、八角、五香等調味中藥材，當年限量推出復古烤雞，果然讓許多客人直呼有小時候的復古味。

母公司為統一超商的21風味館主打烤雞、炸雞，雖分店數量不像麥當勞、摩斯漢堡一般驚人，但普遍受到網友稱讚「靠口味穩扎穩打」的策略獲得好評。在本月ETtoday新聞雲舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」中，21風味館暫登最佳品牌第三名，超前摩斯漢堡不容小覷。

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企業調查票選現況（截至12/29,11:00）



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活動時間：即日起至2021年12月31日24點止。

活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm

投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。

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投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

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Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。

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《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。

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《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm



