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手搖飲「西洋紅茶系」成主流派　最新調查：可不可領頭衝人氣前三

▲▼台北市士林區大北路5號百年老屋,現由可不可紅茶店承租。（圖／記者張菱育攝）
▲「西洋紅茶風」近年在手搖飲料界內獨領風潮，發展出一系列爆紅店家，可不可熟成紅茶是其中知名代表。（圖／記者張菱育攝）

App活動小組／綜合報導

手搖飲料在台灣是歷久不衰的行業，創業入門門檻不高，加上台灣人愛喝飲料早成習慣，市場需求旺盛的結果下，讓這個看似飽和的市場，繼續有新血進入競爭。近年來別於台式古早味紅茶，主打西洋古典紅茶系的手搖店自成一格，發展品牌繁多，其中幾個要素牢牢抓住消費者。

首先，主打微糖甚至是無糖的西式紅茶，不但沒有奶精、牛奶的熱量負擔，也沒有珍珠的澱粉攝取，吸引女性顧客相當有利，甚至許多先前沒有喝飲料習慣的女性顧客，也因為沒熱量的茶飲而愛上紅茶手搖。

再來品牌形象打造，普遍主打西洋紅茶的手搖店，品牌視覺、店面裝潢、茶杯設計都以「世界洋行」「英倫古典」的國際感做訴求。一家手搖店甚至有來自世界各地的紅茶品種供選擇，打開了一般手搖店沒有的世界觀，這對許多客人來說，同樣一杯數十元的手搖，有更多選擇深度，更有吸引力。

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網友聲量中，知名的西洋紅茶系手搖店名單頗長，一手私藏世界紅茶、花茶大師、約翰紅茶公司、布萊恩紅茶都有相當支持者，而可不可熟成紅茶最為討論熱烈，有西洋紅茶派系領頭羊趨勢。目前ETtoday新聞雲正舉辦「2021企業品牌聲望大調查」中，可不可熟成紅茶就暫居手搖飲料店人氣榜第三，來勢洶洶。

企業調查票選現況（截至12/27,11:00）
＞＞＞看詳細票數分布請點我＜＜＜

ETtoday新聞雲呼籲您來投下最喜歡的企業品牌，其中投票分成「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「永續經營獎」3大獎項，邀你來當評審！

登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品，投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：即日起至2021年12月31日24點止。
活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm
投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。
活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。
活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

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2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

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Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）
 

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