手搖飲「西洋紅茶系」成主流派　最新調查：可不可領頭衝人氣前三



▲「西洋紅茶風」近年在手搖飲料界內獨領風潮，發展出一系列爆紅店家，可不可熟成紅茶是其中知名代表。（圖／記者張菱育攝）

App活動小組／綜合報導

手搖飲料在台灣是歷久不衰的行業，創業入門門檻不高，加上台灣人愛喝飲料早成習慣，市場需求旺盛的結果下，讓這個看似飽和的市場，繼續有新血進入競爭。近年來別於台式古早味紅茶，主打西洋古典紅茶系的手搖店自成一格，發展品牌繁多，其中幾個要素牢牢抓住消費者。

首先，主打微糖甚至是無糖的西式紅茶，不但沒有奶精、牛奶的熱量負擔，也沒有珍珠的澱粉攝取，吸引女性顧客相當有利，甚至許多先前沒有喝飲料習慣的女性顧客，也因為沒熱量的茶飲而愛上紅茶手搖。

再來品牌形象打造，普遍主打西洋紅茶的手搖店，品牌視覺、店面裝潢、茶杯設計都以「世界洋行」「英倫古典」的國際感做訴求。一家手搖店甚至有來自世界各地的紅茶品種供選擇，打開了一般手搖店沒有的世界觀，這對許多客人來說，同樣一杯數十元的手搖，有更多選擇深度，更有吸引力。

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網友聲量中，知名的西洋紅茶系手搖店名單頗長，一手私藏世界紅茶、花茶大師、約翰紅茶公司、布萊恩紅茶都有相當支持者，而可不可熟成紅茶最為討論熱烈，有西洋紅茶派系領頭羊趨勢。目前ETtoday新聞雲正舉辦「2021企業品牌聲望大調查」中，可不可熟成紅茶就暫居手搖飲料店人氣榜第三，來勢洶洶。

企業調查票選現況（截至12/27,11:00）

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現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：即日起至2021年12月31日24點止。

活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm

投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。

活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。

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投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

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Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm



