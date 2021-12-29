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君綺醫美邀民眾力挺「安心醫美」！ETtoday活動拚理念分享、投票抽iPhone 13、全聯500元禮券

▲▼2021企業品牌聲望大調查,最佳人氣獎,最佳品牌獎,企業永續獎,君綺醫美,醫美,陳美鳳,鳳凰電波。（圖／君綺醫美提供）

▲知名醫美品牌「君綺醫美」，最近請來陳美鳳一同宣揚「安心醫美」的理念。（圖／君綺醫美提供）

消費中心／綜合報導

台灣醫美市場競爭激烈，民眾挑選時容易落入價格陷阱，置身高風險中而不自知！知名醫美品牌「君綺醫美」秉持安全第一的企業理念，早年率先發起「安心醫美」訴求，呼籲國人術前應該謹慎檢視療程安全性，保障自身權益。像是每回醫美療程進行前，民眾可以主動要求檢查，確保院所使用為原廠正貨及儀器，並請醫事人員當場拆封探頭、針劑等耗材，確認原廠正貨、出場批號、防偽雷射標籤與有效日期，同時也要特別注意醫師是否具備專業資格，才能多一層保障。

品牌更請到凍齡有成的陳美鳳，自1977年入行至今40年，卻絲毫看不出歲月在其身上留下的老化痕跡，尤以日前大方曬出僅靠水鑽遮住重點三部位的透視裸裝，令人噴鼻血的火辣逆天體態，就連摯友藍心湄都忍不住公開挑逗，被稱作「台灣最美歐巴桑」可謂當之無愧。如今陳美鳳為「君綺醫美」擔任鳳凰電波代言見證，正好也讓大家快速認識鳳凰電波威力以及選擇安心醫美的重要性。 

▲▼2021企業品牌聲望大調查,最佳人氣獎,最佳品牌獎,企業永續獎,君綺醫美,醫美,陳美鳳,鳳凰電波。（圖／君綺醫美提供）

▲陳美鳳已過半百仍保持火辣身材、凍齡有成。（圖／君綺醫美提供）

最佳品牌票選現況（截至12/28 18:00）

▲▼ 醫美 。（圖／ETtoday）

ETtoday日前舉辦投票活動，邀請民眾投下最喜歡的醫美品牌和各領域企業品牌，其中投票分成「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎項，只要登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都能力挺最愛的品牌，還有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品，投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：
活動時間：2021年12月1日10點起至2021年12月31日24點止
活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm
投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員
活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）
活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

投票攻略：
Step 1：登入／註冊會員
《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。

Step 2：3大賽區投票
每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。
《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。 
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）
 

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