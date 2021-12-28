台灣人開車「日系選豐田、歐系選賓士」　最新調查驚見一門雙雄



▲賓士、BMW在台灣人心目中是歐系車首選兩品牌，路上可見比例極高（資料照／記者張慶輝攝）



App活動小組／綜合報導

比起鄰近日韓有眾多國產汽車品牌，台灣人除了裕隆以外，可選擇的汽車品牌都是源自國外，日積月累下某些品牌也擄獲了大批粉絲支持，因此老一輩也有「歐系車選賓士」、「日系車選豐田」這種說法。

所謂「歐系車選賓士」是因為賓士早期就引入台灣，當時不乏社會上有頭有臉的人物搭著賓士亮相，讓民眾有了歐系豪車的概念，因此台灣賓士長銷至今，老一輩的商界人士仍有高比例心屬賓士，這習慣一直延續到下一輩身上。

而「日系車選豐田」的意思為Toyota做為國民車定位的價格親近一般民眾，搭乘不求豪華，省油、妥善率高、低保養費、低維修費、空間設計方便家庭。數十年來全車零件多為台灣國產，車輛校調、適應氣候和路況也符合台灣使用。光是路上小黃就大部分為Toyota即可知道受歡迎程度。

最新汽車品牌調查，在ETtoday新聞雲現舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」中，Toyota與豐田高階品牌Lexus暫列第二與第三，一門雙雄相當厲害，也顯示Lexus維持豐田一貫高妥善率，再加上舒適豪華配裝，的確打中台灣開車族的信賴。

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現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：即日起至2021年12月31日24點止。

活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm

投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。

活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。

活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

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Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm



