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台灣人開車「日系選豐田、歐系選賓士」　最新調查驚見一門雙雄


▲賓士、BMW在台灣人心目中是歐系車首選兩品牌，路上可見比例極高（資料照／記者張慶輝攝）

App活動小組／綜合報導

比起鄰近日韓有眾多國產汽車品牌，台灣人除了裕隆以外，可選擇的汽車品牌都是源自國外，日積月累下某些品牌也擄獲了大批粉絲支持，因此老一輩也有「歐系車選賓士」、「日系車選豐田」這種說法。

所謂「歐系車選賓士」是因為賓士早期就引入台灣，當時不乏社會上有頭有臉的人物搭著賓士亮相，讓民眾有了歐系豪車的概念，因此台灣賓士長銷至今，老一輩的商界人士仍有高比例心屬賓士，這習慣一直延續到下一輩身上。

而「日系車選豐田」的意思為Toyota做為國民車定位的價格親近一般民眾，搭乘不求豪華，省油、妥善率高、低保養費、低維修費、空間設計方便家庭。數十年來全車零件多為台灣國產，車輛校調、適應氣候和路況也符合台灣使用。光是路上小黃就大部分為Toyota即可知道受歡迎程度。

最新汽車品牌調查，在ETtoday新聞雲現舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」中，Toyota與豐田高階品牌Lexus暫列第二與第三，一門雙雄相當厲害，也顯示Lexus維持豐田一貫高妥善率，再加上舒適豪華配裝，的確打中台灣開車族的信賴。

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活動時間：即日起至2021年12月31日24點止。
活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm
投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。
活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。
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2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

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2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

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2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

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Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）
 

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