一件內搭打敗跨年寒流　調查顯示Uniqlo靠「發熱經濟」撐起品牌力



▲台灣冬季濕冷氣候，讓輕薄保暖的發熱衣年年大賣。（示意圖／記者謝承恩攝）

App活動小組／綜合報導

怕冷的朋友肯定對發熱衣十分熟悉，這種依賴科技材質的衣物，光是輕盈透薄的材質就能留住體表散發的熱氣，達到保暖功效，不少怕冷的人只要一件發熱衣內搭，外頭再加上一件羽絨衣，就算直接上武嶺也不冷。

市售保暖衣的業者不計其數，其中平價時尚品牌Uniqlo的暖冬經濟學引人注意，包含HEATTECH發熱衣系列和＋J羽絨衣系列，都是許多網友表示冬季特賣時相當有吸引力的產品。而另個NET品牌也有發熱衣保暖系列，主要是冬季在穿美美的同時，也要顧慮到身體保暖，因此平價時尚品牌在冬季銷售策略都是「先求暖再求美」。而瑞典知名平價時尚品牌H&M今年追上Ugly Christmas Sweaters「聖誕時節醜毛衣」風潮，用隨性感的寬大毛衣加入保暖戰局。

保暖產品受歡迎的程度，絕對會影響消費者的印象，在ETtoday新聞雲這個月舉辦的「2021企業品牌聲望大調查」的平價時尚調查裡Uniqlo暫居首位，跟冬季熱賣的程度成正比，而H&M與NET分暫居第二與第三，在後猛追。

企業調查票選現況（截至12/30,12:00）



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登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品，投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：即日起至2021年12月31日24點止。

活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm

投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。

活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。

活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

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Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm



