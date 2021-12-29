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2021十大國際新聞盤點　塔利班重掌阿富汗政權、中美新冷戰元年

▲▼ 塔利班戰士在阿富汗首都喀布爾巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔利班8月重掌阿富汗政權，震驚全球。（圖／達志影像／美聯社）

記者周依儒／綜合報導

2021即將結束，今年除了疫情持續肆虐外，全球各地也發生不少改變世界局勢的大小事，台大政治系教授楊永明在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中就整理了2021年的十大國際新聞，並分析2022年之後的局勢變化！

▲點擊收聽《Wow世界熱鬧什麼?》，30分鐘帶你瀏覽2021國際大小事！

▲▼美國中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）宣布美軍的撤離行動已全面完成。（圖／路透）

▲美國中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）宣布美軍的撤離行動已全面完成。（圖／路透） 

一、美國撤軍阿富汗，塔利班重掌政權
美軍於今年8月31日撤出佔領長達20年的阿富汗，沒想到前腳才剛走，塔利班後腳迅速攻陷機場、首都喀布爾等地，引起國際關注。楊永明分析，此事代表美國即將退出中東勢力，中東地區從此「權力真空」，雖然截至今年為止沒有什麼大動盪，但之後以伊朗、沙烏地阿拉伯、以色列、土耳其為首的中東大國關係即將變得很複雜。

▲▼台海關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲台海情勢恐影響中美兩國關係。（圖／達志影像／美聯社）

 二、中美新冷戰，AUKUS成立
楊永明指出，2021年可稱為「中美新冷戰」的元年，是一種新型態的冷戰，也就是大國間的競爭，兩國可能會以GDP當作衡量標準，雖然目前美中GDP比約為1：0.7，但不少國際智庫預測，大概在2028年到2030年時，中國可能超過美國成為全球第一大經濟體。

楊永明也提到，兩國都是核武國，所以開戰的可能性極小，若真要開戰恐怕也是因台海問題而戰；而在拜登上任後可以看到，他把抗中戰略集中在外交、軍事、意識型態上，甚至成立AUKUS（澳英美三方安全夥伴） ，展開結構性的改變，而非侷限在美國國內政策。

▲▼英國疫情,英國,Omicron,新冠,新冠肺炎,世界疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠疫情仍不見消退，各國態度從撲滅開始轉為與病毒共處。（圖／達志影像／美聯社）

三、新冠疫情擴大：From Delta to Omicron
疫情已經持續兩年，變種病毒不斷出現。

▲▼ 英國舉行「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）。（圖／路透）

▲COP26。（圖／路透）

四、氣候變遷大會、中美聯合宣言
聯合國氣候變化大會（COP26）於今年10月31日到11月12日在英國舉行，但可見各國仍各自盤算，都並未提出太具體的解決方法；而身為全球排放大國前兩名的中國及美國，卻聯合發表合作宣言，也在新冷戰元年展開一項合作。

▲▼東京奧運，東奧 。（圖／路透）

▲東京奧運在疫情壟罩下，延遲一年終於登場 。（圖／路透）

五、東京奧運疫情中舉辦、美國抵制北京冬奧
東京奧運延遲了一年終於登場，在結束之後整個東京日確診病例飆高至上萬，到前陣子才降低到三位數，但現在又面臨Omicron入侵，日本疫情狀況無法預測。此外，美國因人權、新疆議題宣布外交抵制北京冬奧，但本月27日中國外交部發言人趙立堅卻說，已經收到美國官員的簽證申請；美國對此表示，這些都是無政治象徵意義的官員，只是為了確保美國代表團安全。

▲▼火箭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲各國今年在太空活動都十分活躍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

六、 各國太空活動擴大、政府與民間相繼投入
官方方面，中國在今年陸續發射了天和核心艙、天問一號、神舟十二號、神舟十三號等，美國則是將世界最強太空望遠鏡「韋伯望遠鏡」發射到150萬公里的目的地，預計明年6月開始運作，屆時就可以看到約140億年前太空的狀態，對宇宙及太陽系會有更深的瞭解。

民間方面則有亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、維珍銀河（Virgin Galactic)創辦人理查‧布蘭森（Richard Branson）、Space X和日本富豪前澤友作等人上太空。

▲▼緬甸。（圖／路透）

▲緬甸政變至今仍動盪不安。（圖／路透）

七、緬甸軍事政變、翁山蘇姬遭監禁
緬甸國防軍在今年2/1發動政變，推翻翁山蘇姬所領導的全國民主聯盟政府，至今緬甸國內仍動盪不安，就連鮮少干涉會員國的東協，在今年10月底舉辦的「東協領袖高峰會」都未邀請緬甸軍政府領導人敏昂來與會。

▲▼川粉國會大廈前示威遊行。（圖／達志影像／美聯社）

▲川粉在國會大廈前示威遊行。（圖／達志影像／美聯社）

八、美國會山莊攻佔、美國政治兩極化
美國國會在今年1/6投票確認拜登當選時，川普支持者攻進國會，造成5人死亡、100多名警察受傷。此事可能造成美國內部兩黨對峙、影響政治走向，更可能影響美國作為一個霸權國家的對外政策。

九、德國總理梅克爾退休、烏克蘭情勢變化
在位16年的德國總理梅克爾卸任後，歐洲突然失去重心，而明年歐盟輪值主席國將由法國擔任，究竟年輕的馬克宏能否勝任，而在英國退出歐盟後，擔任重要角色的法國、德國會如何處理北約、烏克蘭的問題？

十、台灣議題熱門，國際挺台聲浪高漲
楊永明表示，台灣議題今年在國際上很熱門，包括拜登分別和菅義偉、文在寅會談，及G7都將台海安全放在他們的議題或聲明中，就是不希望台海發生衝突。此外，美國不少國會議員提出不少法案增加台灣安全，立陶宛更允許台灣在首都維爾紐斯設立台灣代表處。

《Wow世界熱鬧什麼？》：每周20分鐘，國際情勢一點通★

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