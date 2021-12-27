　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Omicron走向疫情終點？科學家預測「病毒漸失威力」　4大QA一次看

▲▼英國在11例變種病毒B.1.1.7的樣本中，發現南非變種病毒擁有的E484K突變,新冠,疫情,英國疫情。（圖／路透）

▲英國面臨Omicron衝擊，確診人數激增。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

全球多國受到Omicron衝擊，感染人數激增，在聖誕及新年佳節來臨之際，再度收緊疫情管制。此最新毒株究竟將帶來另一個黯淡新年，或者疫情的終結？英國《衛報》整理4大問答指出，儘管感染人數仍高，科學家們卻保持謹慎樂觀，甚至認為Omicron可能是「病毒正在失去威力」的跡象之一。

英國今年與去年的冬天疫情有多相似？

英國去年的聖誕新年假期受Alpha病毒衝擊，今年又遭遇Omicron肆虐，2年冬季疫情皆導致全國病例在幾周內暴增。英國每日新增確診數持續上升，24日達到破紀錄的12.2萬例，預估上周就有170萬人染疫。

儘管2年情況乍看相似，但與去年相比，今年住院及死亡人數相對極低。最新研究顯示，與先前其他變種病毒相比，Omicron似乎較少引發重症，科學家整體而言將此視為好消息，但仍建議謹慎應對。

▲▼ 英國疫情／倫敦街頭瀰漫聖誕氛圍，民眾戴上聖誕樹頭套。（圖／路透）

▲英國倫敦街頭瀰漫聖誕氛圍，民眾戴上聖誕樹頭套。（圖／路透）

Omicron患者是否有明顯的年齡差異？

在英國，大多數Omicron病例都在年輕成人。一些研究者因此警告，若此變異株開始影響更多、更脆弱的年長者，住院人數可能暴增。但在另一方面，該國大量人口已經注射疫苗及加強針，面對Omicron擁有更大程度的防護力，尤其老年人口更是如此。

各界仍在蒐集疫情資料，釐清不同變因如何影響相關數據，因此這個問題的答案，依然有待觀察。但愛丁堡大學流行病學教授伍爾豪斯（Mark Woolhouse）上周也強調，「感染及住院人數之間，有著不可避免的延遲效應。在此同時，仍必須做出（防疫）政治決策，而這並不簡單。」

▲▼ 英國疫情／倫敦地鐵。（圖／路透）

▲ 英國倫敦地鐵上的乘客。（圖／路透）

Omicron可能失去造成重症的威力嗎？

許多科學家根據現有證據認為，這個想法或許是正確的，蘇格蘭、英格蘭及南非的近期研究都指向此結論方向。

英國萊斯特大學（University of Leicester）呼吸學教授唐恩（Dr Julian Tang）說，「我的直覺是，這個變異株是病毒適應人類、引發良性症狀過程的第一步驟。在某種意義上，如果病毒在不讓人們生病太嚴重的狀況下影響人們，對於病毒而言是有利的。因為，它們可以在社會裡四處遊蕩，更進一步傳播。」

▲▼ 英國疫情／英國力拚疫苗接種，但仍有不少民眾認為疫情大流行只是場騙局。（圖／路透）

▲英國大量人口已經接種2劑疫苗，甚至加強針。（圖／路透）

新冠將會流感化嗎？

一些公衛官員預測，新冠肺炎最終將會留流感化，人們每年都需施打新款疫苗，應對全新變種病毒。但倫敦衛生與熱帶醫學院（LSHTM）教授希伯德（Martin Hibberd）卻指出，新冠病毒「不會每年以新毒株的形式出現」，反而更像是造成普通感冒的病毒。但是，人們可能仍需考慮每年施打疫苗，對抗新冠肺炎，因為免疫力總會下降。

唐恩對於未來5年的疫情並不悲觀，他認為，新冠病毒很快將會演化得更溫和但更具傳染力，「在此情況下，可能只需考慮讓免疫力脆弱的族群接種疫苗。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
新北30歲男疑吃到「倒吊子」！　倒地猝死
NIKE官網「快閃折上折」！　跑鞋現省超過1700元
「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！　房務揭真心話
酒駕撞死二寶媽！　法務部長說重話了
吳宗憲深夜「找第三者」約談鹿希派！態度軟化：言教、身教都已完
Omicron走向疫情終點？科學家預測「病毒漸失威力」　4大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

買肯德基雞翅吃到「1部位」超想吐！她崩潰留2星負評　業者反道謝

格鬥冠軍稱新冠肺炎是「小病毒」拒就醫！　結果不到2周就病逝

變態男裸下體闖入家中　夫目睹老婆「被壓在床上」開槍把他爆頭

出生才1個月竟被輸錯血！A型男嬰「心臟手術後」遭誤輸AB型血

6歲兒「偷溜進成人泳池」溺斃　媽媽還在滑手機！聽尖叫聲抬頭崩潰

英女王數月內卸任？靈媒驚曝「繼任君主是他」：頂多當滿3個月

男友開心傳來出遊照　她揪「1亮點」當場抓包偷吃！百萬人讚爆

Omicron走向疫情終點？科學家預測「病毒漸失威力」　4大QA一次看

笨匪搶走銀行4千塊！落跑還不忘存入ATM　下秒落網警傻眼：忙什麼

驚悚畫面曝光！雨中撐傘「被雷擊中」火光炸裂　他瞬間倒地不起

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

買肯德基雞翅吃到「1部位」超想吐！她崩潰留2星負評　業者反道謝

格鬥冠軍稱新冠肺炎是「小病毒」拒就醫！　結果不到2周就病逝

變態男裸下體闖入家中　夫目睹老婆「被壓在床上」開槍把他爆頭

出生才1個月竟被輸錯血！A型男嬰「心臟手術後」遭誤輸AB型血

6歲兒「偷溜進成人泳池」溺斃　媽媽還在滑手機！聽尖叫聲抬頭崩潰

英女王數月內卸任？靈媒驚曝「繼任君主是他」：頂多當滿3個月

男友開心傳來出遊照　她揪「1亮點」當場抓包偷吃！百萬人讚爆

Omicron走向疫情終點？科學家預測「病毒漸失威力」　4大QA一次看

笨匪搶走銀行4千塊！落跑還不忘存入ATM　下秒落網警傻眼：忙什麼

驚悚畫面曝光！雨中撐傘「被雷擊中」火光炸裂　他瞬間倒地不起

睡前保養被柴狂踹「吵著敷面膜」　牠蓋完秒露滿足笑容：我就愛美

向詹皇喊話？神經刀：電話號碼沒變　「榜眼」畢斯利也標記湖人

大新竹升格林智堅問朱立倫1句話　這4個字被嗆「量你不敢」

5,000元虎年時尚單品出列　Swatch霸氣大錶金虎頭坐鎮

男友有上榜？天冷但心暖暖的　這些星座根本是暖男代表　

天冷來顆檳榔取暖卻要命　30歲男疑吃到「倒吊子」倒地猝死

酒駕撞死人「3縣市最危險」！　他曝真實數據：民進黨只剩震怒

買肯德基雞翅吃到「1部位」超想吐！她崩潰留2星負評　業者反道謝

長榮海運提升美國碼頭裝卸效率　斥資6.16億元租用6部起重機

外送員拒送上樓…「1理由」險爆發口角　網戰翻：怎不同理心搬家的

酒醉女挺「巨頭燈」失控嗆警 被警壓制帶回...判處拘役20天

國際熱門新聞

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

尼加拉瓜總統「沒收台灣資產」轉交北京

Google空拍驚見「幽浮墜毀」南極洲

英食腦囚犯「漢尼拔」　孤獨困地牢38年慘況曝

杜特蒂：台海若開戰 菲律賓將保持中立

比爾蓋茲曝：2022年最擔心這件事

人類拉拔長大　猩猩野放遭同類打死

Pornhub熱門關鍵詞曝！這個聖誕大家都在看她

禁員工上班手機充電！摳門老闆嗆偷電：發現就扣薪

科學家：Omicron漸失威力　4QA一次看

北韓鬼畜軍醫！溜病房餵「住院女兵」安眠藥性侵

日本列車遭暴雪堵門　網開門傻眼：艾莎救命

緬甸大屠殺至少35具焦屍　聯合國要求調查

2021最受歡迎網站：TikTok

更多熱門

相關新聞

女玩遊戲和男聊天　被恐怖男友割喉

女玩遊戲和男聊天　被恐怖男友割喉

英國21歲男子塞庫拉(Amadeusz Sekula)透過網路遊戲結識30歲女子索爾蒂斯(Klaudia Soltys)，2人成為男女朋友後他因為擔心對方偷吃，竟然偷偷監控女友遊戲帳號，發現她與其他玩家聊天，就吃醋把人割喉殺害。

陳時中許生日願望：希望明年「否極泰來」

陳時中許生日願望：希望明年「否極泰來」

板橋本土個案研判舊案「不具感染力」　羅一鈞：耶誕城不用停辦

板橋本土個案研判舊案「不具感染力」　羅一鈞：耶誕城不用停辦

醫檢師怨沒有核酸檢驗獎勵金　陳時中回應了

醫檢師怨沒有核酸檢驗獎勵金　陳時中回應了

空手道團10人有症狀「機上感染機率低」

空手道團10人有症狀「機上感染機率低」

關鍵字：

Omicron變種病毒新冠病毒新冠肺炎世界疫情英國

讀者迴響

熱門新聞

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

綜藝天王星二代家教大比拼！

鹿希派等不到10萬交保！

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面