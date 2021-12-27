Omicron走向疫情終點？科學家預測「病毒漸失威力」　4大QA一次看

▲英國面臨Omicron衝擊，確診人數激增。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

全球多國受到Omicron衝擊，感染人數激增，在聖誕及新年佳節來臨之際，再度收緊疫情管制。此最新毒株究竟將帶來另一個黯淡新年，或者疫情的終結？英國《衛報》整理4大問答指出，儘管感染人數仍高，科學家們卻保持謹慎樂觀，甚至認為Omicron可能是「病毒正在失去威力」的跡象之一。

英國今年與去年的冬天疫情有多相似？



英國去年的聖誕新年假期受Alpha病毒衝擊，今年又遭遇Omicron肆虐，2年冬季疫情皆導致全國病例在幾周內暴增。英國每日新增確診數持續上升，24日達到破紀錄的12.2萬例，預估上周就有170萬人染疫。

儘管2年情況乍看相似，但與去年相比，今年住院及死亡人數相對極低。最新研究顯示，與先前其他變種病毒相比，Omicron似乎較少引發重症，科學家整體而言將此視為好消息，但仍建議謹慎應對。

▲英國倫敦街頭瀰漫聖誕氛圍，民眾戴上聖誕樹頭套。（圖／路透）

Omicron患者是否有明顯的年齡差異？

在英國，大多數Omicron病例都在年輕成人。一些研究者因此警告，若此變異株開始影響更多、更脆弱的年長者，住院人數可能暴增。但在另一方面，該國大量人口已經注射疫苗及加強針，面對Omicron擁有更大程度的防護力，尤其老年人口更是如此。

各界仍在蒐集疫情資料，釐清不同變因如何影響相關數據，因此這個問題的答案，依然有待觀察。但愛丁堡大學流行病學教授伍爾豪斯（Mark Woolhouse）上周也強調，「感染及住院人數之間，有著不可避免的延遲效應。在此同時，仍必須做出（防疫）政治決策，而這並不簡單。」

▲ 英國倫敦地鐵上的乘客。（圖／路透）

Omicron可能失去造成重症的威力嗎？

許多科學家根據現有證據認為，這個想法或許是正確的，蘇格蘭、英格蘭及南非的近期研究都指向此結論方向。

英國萊斯特大學（University of Leicester）呼吸學教授唐恩（Dr Julian Tang）說，「我的直覺是，這個變異株是病毒適應人類、引發良性症狀過程的第一步驟。在某種意義上，如果病毒在不讓人們生病太嚴重的狀況下影響人們，對於病毒而言是有利的。因為，它們可以在社會裡四處遊蕩，更進一步傳播。」

▲英國大量人口已經接種2劑疫苗，甚至加強針。（圖／路透）



新冠將會流感化嗎？

一些公衛官員預測，新冠肺炎最終將會留流感化，人們每年都需施打新款疫苗，應對全新變種病毒。但倫敦衛生與熱帶醫學院（LSHTM）教授希伯德（Martin Hibberd）卻指出，新冠病毒「不會每年以新毒株的形式出現」，反而更像是造成普通感冒的病毒。但是，人們可能仍需考慮每年施打疫苗，對抗新冠肺炎，因為免疫力總會下降。

唐恩對於未來5年的疫情並不悲觀，他認為，新冠病毒很快將會演化得更溫和但更具傳染力，「在此情況下，可能只需考慮讓免疫力脆弱的族群接種疫苗。」

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