外媒驚曝「Delmicron變異株」現蹤　是歐美疫情海嘯禍首

▲新冠病毒已經出現數個變異株。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳美依／編譯

西方國家Omicron病例激增，引發全球疫情再起的擔憂。專家認為，歐洲及美國正在面臨「疫情海嘯」（COVID tsunami），而罪魁禍首恐怕是「Delmicron」變種病毒，也就是Delta與Omicron結合為一的雙重變異株。

《印度時報》報導，Delta傾向引發重症，住院死亡風險較高，且更可能讓患者飽受「長期新冠」之苦，也就是康復後症狀卻仍存在，包括腦霧（brain fog）、肌肉痠痛及落髮等等。

相較之下，Omicron被認為傾向引發輕症，住院死亡風險較低，但傳播力更強，且可能繞過自然感染或注射疫苗產生的免疫反應，初步症狀包括喉嚨痛、頭痛及疲倦，但目前尚未出現失去味嗅覺得病例。

▲歐美國家病例激增。（圖／路透）



Delmicron為上述2種病毒結合而成，被認為具有高度傳染力，容易引發重症，常見症狀也反映母系毒株的特徵，包括高燒、持續咳嗽、嗅味覺喪失與改變、頭痛、流鼻水、喉嚨痛等等。儘管如此，它不是Alpha、Beta病毒那樣的新型變異株，且仍需進一步研究，才能夠釐清其性質。

印度目前通報350多起Omicron病例，此數字仍在上升中，預計未來幾天激增，但尚未出現Delmicron確診個案。由於該國曾遭Delta廣泛肆虐，因此一些專家認為，Omicron衝擊不會那麼大，另一些學者則抱持保留態度。

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