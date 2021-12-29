北韓監獄「大規模焚燒」70具遺體！疑爆新冠群聚　狂冒詭異白煙

▲北韓至今堅稱零確診，但卻有內部消息爆料，國內早就發生群聚感染。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

全球爆發新冠疫情已2年，北韓至今卻仍對外宣稱「零確診」，不過有消息人士指出，18日有人目擊位於平安北道新義州市郊外白土里的3號監獄傳出濃烈白煙，竟是獄內同時在焚燒70具受刑人遺體。通常就算受刑人死亡，遺體也會交還給家屬，唯有感染傳染病的情形才會在獄內直接焚燒屍體，因此也被人懷疑，該監獄早就爆發大規模新冠肺炎群聚感染。

根據《每日北韓日本版》總編輯高英起報導，北韓監獄與勞改營的環境本就十分惡劣，衛生條件不好，再加上經常傳出有虐待行為，因此就算出現受刑人死亡的案例，也不足為奇。然而這次的焚燒數量卻高達70具，僅管監獄內環境再怎麼惡劣，同時出現如此大量的死者仍然極為罕見。

消息人士透露，位於3號監獄附近的勞動鍛鍊隊（收監輕罪者的監獄）前些日子開始接連有受刑人出現發燒、咳嗽、嘔吐等症狀，並不斷有人罹病死亡。在某一個20人的教化班更是在短短1個月內，就有7人死亡。而整個勞動鍛鍊隊光是一個月就有70人以上患病死亡。

▲北韓監獄疑似發生新冠肺炎群聚感染。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



雖然消息人士在相關情報中都只表示北韓獄內「有傳染病在蔓延」，而沒有使用「新冠肺炎」的說法，但有其中一部分原因是因為，北韓內部嚴禁使用「新冠肺炎」相關詞彙。事實上，北韓本來就因為衛生條件惡劣，因此有各種傳染病在國內蔓延，而監獄與勞動鍛鍊隊的情況當然更為嚴重。

受刑者如果本身就有疾病，在獄內寒冷且衛生條件惡劣的環境下，容易導致免疫力低下、病情惡化，進而死亡。然而如今監獄內外卻不斷出現「因群聚感染傳染病而造成集體死亡」的傳聞。

事實上，監獄或勞動鍛鍊隊的受刑人一旦死亡，通常會直接通知家屬認領遺體，但是據悉，只要是新冠肺炎的可疑病例，就會直接進行火葬。而儘管眾人都只是說「傳染病」，但實際上他們指的應該就是新冠肺炎，而這也間接打臉北韓堅稱的「零確診」。

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