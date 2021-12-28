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「地獄朝鮮」58萬人棄求職　文在寅會6大財閥：多雇用年輕人

▲▼南韓總統文在寅在民主峰會發言委婉，直接迴避談及與中國相關的議題。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統文在寅會6大財閥，希望多多雇用年輕人。（圖／達志影像／newscom）

記者林彥臣／綜合報導

南韓今年6月統計數據顯示高達58.3萬人放棄求職，其中27.3萬人為20至39歲的年輕族群，破產規模屢創新高。對此南韓總統文在寅27日與「6大企業集團掌門人」舉行午餐會，希望6大企業都能夠參與政府主導的「青年希望ON」計畫，多多雇用年輕人。

根據韓聯社報導，文在寅與三星電子副會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣、SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、POSCO會長崔正友、韓國電信（SK）代表理事具鉉謨進行約90分鐘的午餐會。

文在寅於會中表示表示，南韓雖然國土面積不大且自然資源匱乏，但靠優秀的人才和豐富的人力資源躋身發達國家行列，各企業致力於培養人才，三星集團始終以「人才第一」的理念培養出優秀人才，現代汽車則通過各種培訓課程致力於培養國際化人才。

▲▼新冠疫情重創造成首爾明洞來客量大減，店家紛紛關閉、掛起待租招牌。（圖／達志影像）

▲新冠疫情重創，造成年輕人求職困難，文在寅希望企業協助，不要讓年輕人因此成為「失落一代」。（圖／達志影像）

文在寅強調，政府持續藉由制度化教育培養企業所需人才，希望企業也負起創造優質工作機會的責任，呼籲企業成為青年就業的堅實後盾，請不要讓他們因為新冠肺炎而淪為「失落一代」。

據青瓦台官員轉述，文在寅於會中也提到，希望三星電子與現代汽車能在車用半導體上更緊密合作，但未進一步討論具體合作方案。

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