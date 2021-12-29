確診數「10天狂降38%」！歐美疫情還在燒　南非Omicron高峰已過

▲ 約翰尼斯堡民眾接種疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron擴散至全球120地，在歐美多國掀起恐怖浪潮，不得不重新收緊防疫，但在最早出現病例的南非，Omicron疫情似乎快要燃燒殆盡，確診數持續下降，死亡數也明顯較前一波疫情更低，可見感染Omicron住院風險較低。

南非是已知全球最早出現Omicron病例的國家，截至17日一周平均日增確診數達到2萬3437例的史上高峰，截至27日已經下降38%，來到1萬4390例。

不過，聖誕節前後接受檢測的民眾較少，且南非民眾通常會離開大城市，移動到農村地區，而在農村地區接受檢測的可能性較低。但南非死亡數仍與英國統計互相呼應，證明Omicron嚴重程度遠低於Delta。

南非一周平均日增死亡數在年初的1月4日來到高峰，每天新增578起死亡個案，目前日增死亡數則約60例，代表患者症狀較輕，住院風險也較低。

前英國國家統計局健康分析主管詹金斯（Jamie Jenkins）表示，「這些數據證實南非科學家過去幾周來所說，這種變種病毒傳染性更強，使人們更容易感染，但症狀和影響沒有那麼嚴重。我們也看到，死亡人數比過去少得多。」

此外，南非上周最新數據顯示，9成Omicron死亡個案未接種疫苗。該國309起死亡案例中，僅40例已接種二劑疫苗，表明疫苗可發揮極為重要的保護作用。

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