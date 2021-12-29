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美研究：Omicron潛伏期縮短至3天　重複感染率高

▲▼美國,疫情,戴口罩。（圖／路透）

▲Omicron潛伏期短，擴散速度快。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天公布一份最新研究報告顯示，Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約3天左右，且重複感染機率高。但若先前曾染疫或打完疫苗，症狀多屬輕微。

美國12月1日通報首起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒株Omicron案例。但根據美國CDC今天公布的最新研究，內布拉斯加州衛生局早在11月29日就獲通知，當地一家6口疑似群體染疫，並在12月2日透過病毒基因定序確認感染的是Omicron。

報告指出，這起群聚案件主要案例為一名從奈及利亞返國的48歲男子，他未打過疫苗，但曾在去年11月確診；同住5名染疫家人中，有4人去年11月也曾確診。6人中僅1人完整施打疫苗，其餘皆未接種。

專家經過調查後發現，Omicron潛伏期較短，僅3天左右，先前其他變異株潛伏期皆大於5天，Delta變異株則接近4天。

此外，研究引述其中5位過去曾染疫的病患指出，感染Omicron的症狀，與他們先前染疫情況相似或較輕微。但報告提醒，目前還無法確定症狀輕微是因為病患體內已有抗體，還是感染Omicron確實有不同臨床特徵。

針對其中5人重複感染COVID-19，包括1名已打完疫苗，報告表示，這可能是因為病患體內免疫力消退，加上Omicron可能具備部分免疫逃脫特性。

專家提醒，近期Omicron確診案例大幅增加，已成為美國主流變異株，在在顯示施打疫苗並搭配戴口罩、維持社交距離等防疫措施的重要性。

根據美國CDC最新統計，12月25日當週Omicron占新增COVID-19病例58.6%，已成美國主流變異株，Delta則占41.1%，威力仍不可小覷。美國CDC先前指出，12月18日當週Omicron占比已達73.2%，但今天大幅下修成22.5%。

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