美國20萬兒童確診新冠！住院數狂飆2100人　兒科醫院情況告急

▲美國為5到11歲兒童接種新冠疫苗。圖為賓州一名6歲女童接種輝瑞-BNT疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國新冠疫情已逐漸接近2020年冬天的高峰，有美媒就報導，最新的疫情發展中，兒童的感染率與住院率現在飆升至近幾個月來的最高點。根據美國兒科學會與兒童醫院協會數據，截至上周，總計已有近20萬名美國兒童確診，與12月初相比增加約50％。

根據美國ABC報導，政府疫情數據顯示，目前全美國有2100多名確診或疑似新冠病例的兒童住院治療中，比1個月前足足增加了約800人。報導指出，俄亥俄州UH Rainbow嬰幼兒醫院的內科與兒科重症加護醫師雷米（Kenneth Remy）博士表示，「現在，我們正處於水深火熱之中（we're on fire）。」

▲美國目前5到17歲的未成年者接種率不到3分之1。（圖／路透）

報導稱，美國兒科11月新冠相關住院人數增加110％，超過了一倍。而如今，每天約有300名兒童住院。衛生專家認為，兒童病例激增出於綜合因素，最初是由於Delta侵襲，現在則是Omicron，另外，兒童人口的疫苗接種率持續落後也是導致罹患重症的原因。迄今為止，美國符合條件的5到17歲族群，只有不到3分之1的人接種疫苗。

報導補充，美國現在有6個州通報有超過100名兒童因為感染新冠肺炎而住院，其中最多的是在紐約州，州衛生專員、前任紐約市健康與心理衛生局長巴塞特（Mary Bassett）指出，自12月5日那周以來，不到3周時間紐約市兒童染疫人數增加5倍。其他5州則包含喬治亞州、伊利諾伊州、俄亥俄州、賓州與德州。

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