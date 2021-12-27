高雄今起「連續8天」大執法！ 警局長親自攔車…曝2招抓酒駕仔

▲高雄市今起連續8天交通大執法。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市男子黃子洋26日晚間酒後駕駛BMW撞上過一家四口，造成37歲范姓女子送醫不治，林姓姊妹和爸爸都受重傷，目前仍在加護病房救治，原本幸福一家開心逛市集卻天倫夢碎。高雄市警局今晚起，一連8天將進行擴大路檢，警察局長黃明昭也親授2招，防酒駕漏網之魚，勤教後更率隊至昨晚案發地點督導，並當場示範攔車。

這起事故發生在26日晚間7點20分，黃型男子駕駛BMW行經前金區河東路與國民街口，撞上正通過馬路的一家四口，造成37歲范姓女子當場無生命跡象，送醫後不治，而15歲姊姊受有顏面骨折、牙齒多處脫位、雙腳骨折；14歲妹妹頭部受有外傷、顱內出血；林姓爸爸腳、肋骨、骨盆多處骨折，均送醫搶救。

▲高雄市警察局長黃明昭至新興分局。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市警局為遏止酒駕歪風，再提升取締酒後駕車強度，宣布於本日（27日）起，連續8天動員優勢警力規劃全市取締酒駕大執法，擇定轄區各酒店、餐廳、飲酒店、小吃店、卡拉OK店、KTV等易飲酒場所加強酒測攔檢，也在酒駕易肇事路口(段)加強取締酒駕路檢勤務，提高執法強度，向酒後駕車宣戰。

新興分局今晚針對轄內重點路段執行擴大路檢，並於勤務前舉行勤教，由警察局長黃明昭親自主持，後率隊出發至昨晚酒駕案發地點(河東、民生路口)親自督導。

▲黃明昭針對勤務規劃特別提點2項重點，避免酒駕有漏網之魚。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃明昭指也特別針對今日勤務規劃提點：「若警力足夠，可在周圍機動性巡查；若發現駕車不穩、可疑酒駕部分可攔查，才不會有落網之魚；另針對路檢點警力勤務部署，要特別注意夜間安全，夜間車速快，交通錐、LED告示板需距路檢點30公尺以上，才不會撞擊到同仁。」

▲高雄今起連續8天交通大執法。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃明昭表示，預防酒駕除了加強稽查取締並重罰，另外宣導部分也需雙管齊下，飲酒場所業者課以責任是必要，同行者也有規勸責任，若同行又無法阻止酒駕，那就必須依道路交通處罰條例加以告發取締，唯有全力執法，讓酒駕者有所警惕，才有辦法控制，雖然本市抓了很多酒駕，但還需要努力加強。

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