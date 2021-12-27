3度酒駕男自稱光電廠作業員　真相起底：「半套店長」專吸女人血

記者許宥孺／高雄報導

高雄市38歲黃姓男子26日晚間酒後駕駛BMW撞上一家四口，造成37歲范姓女子送醫不治，林姓姊妹和爸爸分受重傷，網友直呼酒駕罰則根本不痛不癢。起底黃嫌的黑歷史，除2度酒駕外，他在2000年還曾經營美容護膚店遭警方查獲；不過根據黃男在2019年臉書貼文，他仍持續發布半套店相關訊息，顯示仍重操舊業沒悔改，但昨晚他向警方供稱目前無業。

▲黃姓男子酒駕撞死人，坐地喊冷還要員警先讓他穿外套。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

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▲黃男拒絕夜間偵訊，送往拘留所等候製作筆錄。（圖／記者陳宏瑞攝）



警方指出，黃姓男子曾於2006年、2009年皆有酒駕遭取締紀錄，目前無汽車駕駛執照，加上這次肇事紀錄，已是第3度酒後駕車。而和黃嫌同車的37歲趙姓友人27日晚間到案製作筆錄，並稱自己當時沒有喝酒，有規勸黃男並表示可協助駕車載黃男回家，但黃男堅稱自己可以駕車，隨即把車鑰匙拿走。

隨後黃男身分也被起底，根據臉書資料顯示，黃男在光電公司擔任「血汗作業員」，2019年間多次發布七賢路一家音樂酒吧促銷活動，並且表示音樂演奏相關人才可以洽詢，疑似就是酒吧老闆。

▲黃男曾在臉書公開徵spa會館帶客人員。（圖／翻攝自黃男臉書）

此外，2019年黃男也曾發文，分享一張美容美體店名片，並表示「全館台籍妹妹，幹部親切用心待客」，另還多次發文徵spa會館帶客人員，「底薪加全勤30000」並附上應徵專線，疑似同時經營手工排毒半套店，不過黃男偵訊時向警方表示，那是2、3年前的事，目前沒有工作。

臉書紀錄顯示，他並未記取過往教訓，仍重操舊業大賺肉體錢。因為根據過去判決，黃姓男子曾為苓雅區一家美容護膚店的早班經理，負責媒合女子與不特定男客從事半套性行為，性交易每次50分鐘，並向男客收取1600元，正常班小姐可分得900元，店家抽取700元；自由班小姐可分得500元，店家抽取1100元。

▲黃姓男子20年前曾有妨礙風化紀錄，多年後又重操舊業經營半套店。（圖／記者賴文萱翻攝）

2000年11月22日深夜11點多，2名員警喬裝成男客，前往這家美容護膚店表示從事性交易，黃姓男子便接待客人前往包廂，直到小姊進入包廂後，2名員警便表明身分依法執行搜索，查扣記帳單12張、班表1張、押金簿1本、獎金簿1本、勞點表2張、公休表6張、客人消費評分表1張、美容師守則1本等物。

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