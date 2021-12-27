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高雄恐怖醉撞影片曝！1家4口牽手走斑馬線　飛車瞬間撞碎天倫

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市男子黃子洋26日晚間酒後駕駛BMW撞上過一家四口，造成37歲范姓女子送醫不治，林姓姊妹和爸爸都受重傷，目前仍在加護病房救治，造成天倫夢碎。而事發當時影片也曝光了！畫面中清楚看到父女噴飛數公尺，駕駛驚覺撞到人後立即下車趕緊報警。

▲高雄男黃子洋酒駕撞碎一家四口天倫夢。（圖／民眾提供）

▲一家四口過馬路，慈母最後身影曝光。（圖／民眾提供）

這起事故發生在26日晚間7點20分，黃型男子駕駛BMW行經前金區河東路與國民街口，撞上正通過馬路的一家四口，造成37歲范姓女子當場無生命跡象，送醫後不治，而15歲姊姊受有顏面骨折、牙齒多處脫位、雙腳骨折；14歲妹妹頭部受有外傷、顱內出血；林姓爸爸腳、肋骨、骨盆多處骨折，均送醫搶救。

警方調查，黃男下午與朋友相約在鹽稱區咖啡廳，他自帶威士忌，約喝了半瓶，警方對他進行酒測，酒測值高達1.24毫克，由於黃男酒味醒拒絕夜間偵訊，警方夜間先將他帶往刑大拘留室，面對媒體詢問，他直說「對不起」，27日上午再由警方將他送往分局製作筆錄，不過走起路來還腿軟，同樣也是不停道歉。

▲▼高雄男黃子洋撞碎一家四口天倫夢。（圖／民眾提供）

▲高雄男黃子洋酒駕撞飛正在過馬路的一家四口。（圖／民眾提供）

而其實當時同乘一部車的還有趙姓男子，不過經通知後昨晚已到案，他辯稱當下有規勸黃男，且自己並沒喝酒，但黃男堅稱可以駕車，把車鑰匙拿走，後續已依道路交通處罰條例35條第8項告發，可處新台幣600至3000元罰鍰。

警方調查，黃子洋在2006年、2009年間都有酒駕被取締的紀錄，如今三度酒駕造成嚴重傷亡，全案依不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死移送偵辦。
 

▲▼高雄男黃子洋撞碎一家四口天倫夢。（圖／民眾提供）

▲黃子洋發現釀禍，趕緊下車查看。（圖／民眾提供）

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