快訊／陳其邁座車挨酒駕撞　網揪「紅線臨停」警方開罰單了

▲陳其邁剛到家座車就挨撞，肇事駕駛酒測值0.59被送辦。（圖／翻攝自PTT）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市男子黃子洋酒後駕車撞上一家四口，造成1死3重傷，市長陳其邁怒斥「酒駕人神共憤」，隨後就有網友爆料，其實陳其邁座車11月底才被酒駕擦撞，網友也揪出陳其邁座車是違規臨停在紅線時挨撞，對此轄區左營分局表示，有關違停已依紅線臨時停車，處新台幣300元至600元罰鍰。

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左營分局指出，這起事故發生在11月24日21時許，當日市長行程結束下車返回住處，隨後座車停在家門口，即遭由張嫌所駕駛一輛白色自小客車擦撞，駕駛依規定通報左營分局前來處理。經員警現場檢測張嫌酒精濃度超過0.59毫克，判定為酒駕，並依公共危險罪移送偵辦。

▲網友揪出市長座車違規臨停於紅線上，警方強調已依法開單。（圖／翻攝自PTT）

PTT上有網友揪出，市長座車違規臨停在紅線上，對此，分局也強調，於處理交通事故後，依初判表開單「紅線臨時停車」，處罰新台幣300-600元罰鍰。

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