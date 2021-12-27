酒駕撞一家四口！父骨折姊牙齒全斷妹顱內出血　仍不知慈母死訊

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前金區26日晚間7點多發生一起車禍，38歲黃姓男子酒後駕駛BMW，在河東路國賓飯店前撞上一家四口，造成37歲范姓女子送醫不治，林姓姊妹和爸爸分受重傷。經送醫救治後，姊姊等候開刀，爸爸和妹妹在加護病房治療，3人目前生命跡象均穩定。

▲高雄河東路酒駕車禍，現場悚目驚心。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲酒駕男曾在臉書PO文，「聖誕節喝起來」。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方調查，黃男事發之後的酒測值高達1.24毫克，他駕車前曾在咖啡店喝酒，還自備高濃度烈酒，並堅持上路才會釀禍，而且他在2006年、2009年間都有酒駕被取締的紀錄，如今三度酒駕造成嚴重傷亡，全案將朝不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦。

▲高雄酒駕男拒絕夜間偵訊，送往拘留所等候製作筆錄。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

而經過一夜救治，15歲姊姊受有顏面骨折、牙齒多處脫位、雙腳骨折，目前等候開刀安排中；14歲妹妹頭部受有外傷、顱內出血，已結束手術，目前在加護病房照護；林姓爸爸腳、肋骨、骨盆多處骨折，預防性入住加護病房，3人生命徵象均穩定，由於3人持續接受手術及後續治療，恐怕還不知道母親已命喪酒駕車輪下。

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