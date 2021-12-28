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社會 社會焦點 保障人權

快訊／醉男撞一家人1死3傷　法院改「酒駕致死罪」裁定羈押未禁見

記者趙蔡州、吳世龍／高雄報導

高雄市38歲男子黃子洋26日三度酒駕，撞上正在通過馬路的林姓一家四口，造成37歲范姓媽媽死亡、林姓爸爸及林姓姊妹分別輕重傷。高雄地院27日晚間召開羈押庭，認為黃嫌犯行並不符合殺人罪構成要件，變更法條以酒駕致死罪嫌裁准羈押，未禁見。

黃男26日晚間7時20分喝酒後開車欲返回住家，不料行經前金區河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上正在通過斑馬線的林姓一家四口，造成導致37歲范姓媽媽傷重不治，另15歲林姓姊姊傷勢嚴重，有雙小腿骨折、身體多處擦傷、臉部撕裂傷及全口牙掉落，45歲林姓爸爸、13歲林姓妹妹分別受到輕重傷。

▲▼三度酒駕男移送地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃子洋26日酒駕發生車禍，造成林姓一家四口「1死3傷」。（圖／記者吳世龍攝）

警消獲報趕到現場處理，發現黃男還未意識到闖下大禍，甚至以怕冷為由，坐在路邊要求警員讓他先穿外套，說出「你查嘛，我真的很冷，讓我穿一下衣服」，走起路來搖搖晃晃，需要警員攙扶才能坐上警車。

警方調查，黃男事發前在咖啡店喝酒，還自備高濃度的威士忌，酒後不顧朋友勸阻，堅持開車返家才會釀禍，事後驗出酒測值高達1.24毫克，而且黃男在2006年、2009年間都有酒駕被取締的紀錄，如今三度酒駕造成嚴重傷亡，訊後依不確定故意殺人、酒駕肇事致死等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

高雄地檢署檢察官27日複訊後，認為黃男具有殺人之不確定故意，涉犯刑法第271條之殺人既殺人未遂罪嫌重大，並有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。高雄地方法院27日晚間召開羈押庭，法官認為黃嫌犯行並不符合殺人罪構成要件，變更法條以酒駕致死罪嫌裁准羈押，未禁見。

▲▼酒駕男猛撞一家人「1死3傷」　法院裁定羈押禁見！。（圖／記者吳世龍攝）

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酒駕男猛撞一家人「1死3傷」　法院裁定羈押未禁見！

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