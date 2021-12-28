酒駕男釀禍「不敢讓媽知道」！撞碎1家4口腿軟狂喊：對不起

記者吳世龍、閔文昱／高雄報導

高雄38歲酒駕男黃子洋26日三度酒駕，撞上正要過馬路前往愛河霓虹派對市集的林姓一家四口，造成媽媽傷重不治，爸爸和一對小姊妹重傷在加護病房治療。對此，黃男27日被移送到地檢署偵訊，面對記者提問有什麼話想跟家屬說，他還一度腿軟，只頻頻喊對不起，至於黃男母親，則還不知道兒子已釀成大禍。

根據警方調查，黃男酒測值達每公升1.24毫克，駕車前曾在咖啡店喝酒，還自備高濃度烈酒，並堅持上路，沒想到就在晚間7時20分經過河東路、國民街口時，於國賓飯店前撞上過馬路的林姓一家四口，造成37歲范姓女子當場無生命跡象，送醫後不治，而15歲姊姊雙腿骨折、全口牙齒掉落，林父及13歲的次女也全身多處擦挫傷，幸3人送醫治療後目前生命徵象均穩定。

▲三度酒駕男移送地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

黃嫌被逮當下，還未意識到闖下大禍，甚至以怕冷為由，坐在路邊要求警員讓他先穿外套，「你查嘛，我真的很冷，讓我穿一下衣服」，走起路來搖搖晃晃，需要警員攙扶才能坐上警車。黃嫌27日被移送至高雄地檢署偵訊，並頻頻喊對不起，並表示會去死者靈堂上香。據了解，黃男至今仍不敢告訴相依為命的媽媽，自己酒駕撞死了別人的媽媽。

警方調查，黃子洋在2006年、2009年間都有酒駕被取締的紀錄，如今三度酒駕造成嚴重傷亡，全案依不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死移送偵辦；檢方訊後認為被告具有殺人之不確定故意，涉犯刑法第271條之殺人既、未遂罪嫌重大，並有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

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