高雄酒駕新畫面曝光！死者「倒退護女兒」秒被撞上：完全無法反應

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市酒駕累犯黃子洋26日晚間再次酒駕，開著BMW撞上一家四口，造成37歲范姓女子送醫不治，林姓姊妹和爸爸都受重傷。如今，最新的畫面曝光，范女在被撞上前立刻舉起左手、倒退，用身體擋住女兒，但過程太快仍被撞飛慘死。

「看了好痛，好可惡！」有網友向「爆料公社」提供影片表示，他全程錄到高雄酒駕撞死人的瞬間，「看了心好痛！尤其聽到尖叫聲時！」據悉，黃男起初謊稱被前車遮蔽視線，為了超車才不小心撞到人，但監視器畫面顯示，黃男前方根本沒車，當下以時速70、80的狀態猛撞范女一家人。

影片顯示，范女一家四口等待車輛較少時，走在斑馬線上要過馬路，由林男及范女兩人走在左側；沒想到，在斑馬線中央等待其他車經過時，黃男駕駛的BMW就立刻撞上，將4人瞬間撞飛，其中一人噴飛近兩層樓的高度。期間，范女是第一個發現黃男車輛駛來的人，她立刻將左手舉起、後退保護身後的女兒，但1秒不到的時間就被黃男撞上。

▲范女從發現到被撞上，時間間隔不到1秒。（圖／翻攝爆料公社）





回顧案情，黃男26日晚間7時20分酒駕，駕駛BMW行經前金區河東路與國民街口時，撞上范女一家四口，導致范女死亡，15歲姊姊受有顏面骨折、牙齒多處脫位、雙腳骨折；14歲妹妹頭部受有外傷、顱內出血；林姓爸爸腳、肋骨、骨盆多處骨折。

警方表示，黃男26日下午與朋友相約在鹽埕區咖啡廳，他自帶威士忌，約喝了半瓶，警方對他進行酒測，酒測值高達1.24毫克。

高雄地檢署訊後認為，黃男有殺人之不確定故意，涉犯刑法第271條之殺人既、未遂罪嫌重大，並有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

▼酒駕案發路口並無紅綠燈，圖為雙向截圖。（圖／翻攝Google地圖，下同）



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