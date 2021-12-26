南台科技大學弱勢助學募款餐會　席開51桌募款近700萬元

▲愛爾麗集團總裁常如山率領集團員工出席餐會，並捐出助學金200萬元，為此次弱勢助學捐款最高金額，熱情高義，令人感佩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南台科技大學弱勢助學募款餐會26日於該校三連堂盛大舉行，餐會由校長盧燈茂率領校內主管，邀請畢業校友及各界善心人士參加，共同攜手奉獻愛心，扶助弱勢學生安心學習，善盡社會責任。

此次餐會各界參與來賓近550人，愛爾麗集團總裁常如山率領集團員工出席餐會，並捐出助學金200萬元，為此次弱勢助學捐款最高金額，熱情高義，令人感佩。該校弱勢募款金額逐年增加，今年更募得近700萬元，為歷年弱勢助學募款成效最好的一次，足見此項弱勢助學活動已逐漸受到社會各界重視。

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募款餐會引起與會的各界社會人士熱烈迴響，餐會開始前，特別以弱勢助學執行之成果影片揭開序幕，片中描述受惠的弱勢學生，在接受各界善款幫助後，得以無後顧之憂全力向學，並展現出他們各項學習競賽成果，當影片中整體經濟不利學生表示，未來有能力的時候也將秉持這種熱情，幫助學弟妹擺脫經濟不利的困境時，更深深打動在場每位嘉賓的心，讓人感受到今日所付出的是愛的種籽，未來這些種籽將成長茁壯，讓社會充滿愛，人心更富足。

此外，餐會中邀請該校所打造的優質偶像天團「NTS X ONE」帶來首發單曲《夏天的糖》，與會老闆娘協會更帶來活力四射的舞蹈組曲，南台科大盧校長，則以每首歌曲2萬元的義賣的方式，獻唱多首歌曲，募得近20萬元善款，最後大會邀請與會來賓上台大合唱做為壓軸，現場氣氛熱絡，餐會圓滿落幕。

教育部為鼓勵各大專院校向外界(企業、校友、基金會…等)募款，用以扶助弱勢學生，使其安心就學，更以募款金額對等補助方式提供學校補助款項。南台科大所有募款經費皆依規定，完全用於整體經濟不利學生學業輔導上，讓弱勢學生獲得更好的教育環境。自2018年度迄今，南台科大向各界勸募款項及教育部相對補助金額迄今，已嘉惠弱勢學生超過16000人次，所募款項的流向亦依規定於學校網頁對外公告，盼望各界能繼續大力支持弱勢助學這項善舉，讓弱勢學生能專注於學習，創新自己的未來。

南台科大校長盧燈茂表示，此次募款餐會費用皆由學校支付，所募集的款項及教育部補助金額將全數用於弱勢學生學業輔導，在此對教育部、董事會、校友及各界善心人士的支持表示感謝。大專校院弱勢協助機制，主要在幫助弱勢學生，使其全心全意專注在學業上，透過教育來創新自已的未來。相關所募集之善款，學校將用於提升弱勢學生英語能力、提升閱讀與表達能力、推動競賽導向式專題製作補助、提升專業實務能力、補助低收入戶及中低收入戶學生出國研習、職涯發展輔導講座、提升經濟不利學生錄取率及獎助學金等弱勢學生最迫切需求的項目，讓弱勢學生有機會創新自己，迎向更美好的未來。