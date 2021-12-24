瑞莎推廣體操遭批搶功　怒告4網友加重誹謗結果出爐

▲瑞莎曾是烏克蘭國手，來台後成立韻律體操協會募款培育小選手。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

記者劉昌松／台北報導

藝人瑞莎身為烏克蘭前韻律體操國手，近年淡出螢光幕，投入培育台灣中小學體操選手，4月間卻有網友指控她「撿其他教練的心血」、「創辦的隊就是挖角」，瑞莎怒告4名網友涉嫌加重誹謗，但台北地檢署調查認為，這4人分別是體操選手和教練，對可受公評的選手培育發表合理評論，24日將他們全部處分不起訴。

瑞莎(本名李瑞莎) 3歲開始練韻律體操，6歲跟烏克蘭國家隊教練訓練，16歲受傷退賽，來台發展演藝事業並嫁為台灣媳婦，近年成立瑞星韻律體操協會向外募款，推廣韻律體操，但在4月23日，Dcard論壇上開始有網友出現攻擊言論，讓瑞莎曾心情低落表示：「我發現我越努力有些人越恨我。」

▲瑞莎不滿盡心培育體操選手遭批評，控告網友涉嫌誹謗。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

瑞莎控告彭姓、欒姓、汪姓、李姓等4名網友，真實身分是龍潭地區選手跟教練，他們在Dcard上分別留言及發文：「她…撿其他教練的心血，…她創辦的隊就是挖角」、「也不清人就一走了之讓選手收拾殘局」、「新聞說她自掏腰包去國外比賽，但選手費用（除了機票華航贊助選手也有出費用），其他都是自理的」。

此外，發文更批評瑞莎「還讓選手自行吸收費用」、「然後拿著募款資金打著免費練的名義，去挖角各隊教練從小辛苦訓練到大的優秀選手」、「終於有人跳出來講話了」、「她就是在挖角好的選手，她現在在武漢國中帶訓練裡面的選手根本沒有一個是武漢國中的，不覺得非常好笑嗎。到底給他們經費幹嘛？？？」

檢察官追查，這4名網友的真實身分，是桃園龍潭地區選手跟教練，他們針對體操選手培育等可受公評事項，各自提出合理評論，未逾越言論自由範疇，今依罪嫌不足，給予4人不起訴處分。

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