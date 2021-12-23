南投縣牽線12家業者推微型保險　開辦3年嘉惠2萬4千弱勢

▲南投縣政府頒獎感謝12家提供微型保險、幫助弱勢的壽險業者，立委許淑華也到場致意（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為照顧弱勢家庭，配合行政院金管會推廣微型保險政策，牽線12家保險公司，提供弱勢家庭基本的社會保險及保障；108年開辦迄今，受益人數多達2萬4000餘人。

縣府12日下午舉辦保費捐贈儀式，秘書長洪瑞智贈送感謝狀予國泰世紀產物、新光產物、第一產物、兆豐產物、泰安產物、旺旺友聯產物、明台產物、華南產物、遠雄人壽、國泰人壽、三商美邦人壽、台灣人壽等12家保險公司，立委許淑華、縣議員張嘉哲、曾振炎、縣府社會及勞動處長林志忠也出席致謝。

縣府指出，自108年4月1日首次開辦經濟弱勢家庭微型保險，照顧18歲至未滿65歲的低收入戶、中低收入戶及特殊境遇家庭，109年8月7日起由縣議員黃世芳協助推動草屯、埔里、國姓、仁愛、魚池等鄉鎮年滿15歲至未滿65歲的輕、中度障礙及身心障礙者微型保險，今年10月則將保險範圍擴及至全縣。

縣府指出，11月起再推動弱勢長者微型保險，讓65歲以上、未滿75歲且領有中低收老人生活津貼的民眾也受惠；12月1日起則在立委許淑華積極推動下，進一步將低收入戶、中低收入戶及特殊境遇家庭戶內，年滿1歲至未滿18歲的弱勢兒少納入微型保險投保對象，讓微型保險保護傘更加健全。

洪瑞智表示，為了在補助、急難救助上能即時解決弱勢的問題，凡符合投保資格且同意使用個資的民眾，無須申請、免繳納保費，縣府會主動投保，保費由上述保險公司支出；微型保險開辦至今理賠6件，理賠金達240萬元，充份顯示出政府資源有限，但民力無窮。

許淑華說，感謝壽險公司長期關注貧困家庭，也很高興有機會協助牽線，補強南投社會福利缺口，此次從老到幼包括中低收、低收入戶，媒合約3000多位弱勢，希望若遇緊急事故時能減輕壓力，她未來除向中央爭取資源，也會持續透過各種管道媒合社會資源，造福縣民。



►秦偉退休警官父病逝！曾是草屯分局長、白色恐怖受難者高一生女婿



►「想看垃圾車」自行開窗 2歲男童從4樓墜地致顱內出血



►奇蹟！全中運奪金車禍險送命 空手道女將潘尹恩7個月後再奪冠



►火燒合歡山空拍畫面曝！已毀邊坡7公頃還未熄 未下雪慘先黑了頭



►喜迎第4胎竟難產！母成植物人嬰腦麻 家屬控「等醫1小時+誤判」