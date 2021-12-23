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為長輩送上耶誕禮物！門諾募集愛心物資　從頭到腳什麼都有

▲▼花蓮門諾基金會為弱勢長輩募集聖誕禮物，國內多家善心企業響應。（圖／門諾基金會提供，下同）

花蓮門諾基金會為弱勢長輩募集聖誕禮物，國內多家善心企業響應。（圖／門諾基金會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

歲末年終之際，近期氣溫也明顯下降，對於經濟弱勢的獨居長者來說，更是需要保暖衣物防寒。因此門諾基金會在今年11月初開始籌備相關物資的募集，如：圍巾、棉被、毛帽、襪子、身體乳、護膚膏……等，為長輩們準備豐沛而實際的愛心耶誕禮物。

▲▼花蓮門諾基金會為弱勢長輩募集聖誕禮物，國內多家善心企業響應。（圖／門諾基金會提供，下同）

當門諾基金會在11月初有此構想之時，萬分感謝長期的公益好朋友們一起共襄盛舉。過去長期捐助過年福袋給長輩的隆通工程股份有限公司，此次捐助了363頂毛帽、367條圍巾、430雙襪子；台積電慈善基金會則捐助200條100%空心纖維的雙人可清洗棉被，讓長輩有溫暖舒適的睡眠；輝達（NVIDIA）公司則捐贈68頂毛帽、69條圍巾、71雙襪子；此外曾捐助日照車的范姜勇先生與翁慶川先生，這次則慨捐32頂毛帽、31條圍巾、554雙襪子；從去年到今年，持續捐贈護膚膏的I Love Pure芳療手作館，今年也依舊關懷花東長者，捐贈900瓶護膚膏；小巴黎股份有限公司則捐贈617瓶身體乳，讓長輩的肌膚在冬日不要過於乾燥。

▲▼花蓮門諾基金會為弱勢長輩募集聖誕禮物，國內多家善心企業響應。（圖／門諾基金會提供，下同）

門諾基金會表示，送「耶誕禮物」的出發點，除了以最實際的方式協助長輩好好過冬、減輕經濟負擔外，更是希望可以照顧到長輩們生活中的方方面面，也讓長輩不會在寒流中受凍。這些物資在近日陸續到齊，門諾基金會的督導員們也加緊腳步，深入社區之中，將一袋袋的「耶誕禮物」親自送上長輩手中。

▲▼花蓮門諾基金會為弱勢長輩募集聖誕禮物，國內多家善心企業響應。（圖／門諾基金會提供，下同）

高齡92歲行動不便的李阿公，看到送上的圍巾、毛帽相當開心，直說這樣就不怕冷了。

高齡92歲行動不便的李阿公，當看到門諾基金會的督導員送上圍巾、毛帽，還幫忙穿戴上時，李阿公相當開心，直說這樣就不怕冷了；獨居且為低收入戶、身障者的林阿嬤，目前使用門諾基金會的居家及送餐服務，林阿嬤當看到督導員送來物資時，也直呼：「你們怎麼那麼好！」直說就像是拿到屬於自己的耶誕禮物一般，十分珍惜地說要把圍巾、毛帽穿戴在身上，出門就不怕冷了。

▲▼花蓮門諾基金會為弱勢長輩募集聖誕禮物，國內多家善心企業響應。（圖／門諾基金會提供，下同）

林阿嬤當看到督導員送來物資時，直呼：你們怎麼那麼好！

此次耶誕物資的分送受惠長輩多達611位，萬分感恩有許多公益好朋友的響應，讓我們共同在耶誕佳節即將到來之際，為長輩們傳溫暖與祝福，在寒冬之中一起迎向新的一年。

明年門諾基金會服務的步伐也不會停下，將會持續透過服務將社會大眾的心意照顧到最弱小的弟兄身上，讓個案實際受惠。

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