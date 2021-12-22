好事做到底！花蓮在地企業捐藥膳包助弱勢　附贈冷凍櫃好保存

▲▼花蓮在地企業捐贈150 包藥膳料理包給愛花蓮實物銀行，轉贈給有需要的家庭。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

繼今年夏天捐贈養生飲品給花蓮市清潔隊及防疫工作人員之後，花蓮純真本草企業社再捐一台冷凍櫃給愛花蓮愛心文化藝術基金會，另外還有150包藥膳料理包給花蓮市公所愛花蓮實物銀行，轉贈給有需要的家庭。

純真本草企業社業者吳佳恬21日下午捐贈150包藥膳料理包給愛花蓮實物銀行。吳佳恬說，由於考量到料理包均未加防腐劑，有冷凍的需求性，家族決定再捐一台冷凍櫃，日前已送到實物銀行，讓捐贈的料理包可以妥善保存。

▲考量到料理包均未加防腐劑，再捐一台冷凍櫃方便保存。

吳佳恬表示，純真本草的藥膳料理均為祖傳的天然草本及藥頭仔慢火熬煮，不同於十全大補等中藥產品，屬溫補藥膳，希望透過實物銀行轉贈給有需要的家庭，讓他們可以暖心暖胃。純真本草的藥膳料理包有黃金蟲草黃耆雞、藥膳排骨、藥膳羊肉、黑棗花生豬腳湯，還考量素食者不沾葷的禁忌，另外還提供了天香麻菇的素食料理包，讓受贈者有不同選擇。

▲市長魏嘉賢致贈感謝狀表揚。

市長魏嘉賢感謝純真本草業者關切弱勢的善舉，不僅在夏天贈送養生飲品，冬天則提供應景的藥膳料理，讓受幫助的家庭成員可以補補身子。魏嘉賢說，希望有更多的人加入實物銀行捐贈行列，讓善的力量循環不斷，藉由實物銀行的社福大平台，幫助更多的朋友。

