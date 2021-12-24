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林口善心企業董事長　長期低調捐款幫助林口弱勢族群

▲林口善心企業董事長　長期低調捐款幫助林口弱勢族群。（圖／新北市政府提供）

▲長欣國際企業股份有限公司薛理玉董事長，低調捐助善款幫助弱勢。

圖、文／林口區公所提供

年節將至，在這不平靜的一年，有很多人的生活受到了巨大的影響，林口區的長欣國際企業股份有限公司薛理玉董事長在年初時就低調捐贈了20萬元來幫助因疫情生活受到嚴重影響的民眾，而在得知林口區公所發動的「幸福便當店計畫」經費快要用罄時，再次捐助善款挹注經費，讓林口獨居失能長輩的三餐無後顧之憂，並感受到來自社會滿滿的愛心及溫暖。

▲林口善心企業董事長　長期低調捐款幫助林口弱勢族群。（圖／新北市政府提供）

▲幸福便當店幫助生活陷入困境，生活無法自理的民眾有溫飽的一餐。

新北市林口區公所民政課長劉盈良表示，去年底林口公所開始嘗試推動「幸福便當店」計畫，透過里長連結弱勢家庭(獨老)及在地便當店家，藉由取餐來掌握弱勢對象的狀況，將便當店納入社會關懷網絡的一份子。在本計畫即將屆滿一年之際，經費(社會捐助)即將用罄，薛理玉董事長在獲知此訊息後，立即主動聯繫公所表達希望能盡一份心力，幫助有需要的弱勢對象。另外西林里王國華里長及林口里蘇夏宗里長也號召林口東福宮、林口西福宮、東湖福德宮，東林里陳洪賓及中湖里陳國珍里長也邀請賴榮昌董事長一同響應募捐幕捐善款挹注經費。

▲林口善心企業董事長　長期低調捐款幫助林口弱勢族群。（圖／新北市政府提供）

▲西林里王國華里長及林口里蘇夏宗里長也一同號召林口東福宮、林口西福宮、東湖福德。

薛理玉董事長表示，這一年來在林口各公開場合常聽到公所相關人員宣導「幸福到你家」及「幸福便當店」等專案，每當聽到這些弱勢對象能因為此計畫毋須擔心三餐問題，且三餐沒取餐便當店會立刻通知里長跟公所探視，就覺得很有意義，因此聽說計畫經費即將用罄時，就主動聯繫公所，也希望藉此能回饋社會，幫助更多的長輩及弱勢對象。

▲林口善心企業董事長　長期低調捐款幫助林口弱勢族群。（圖／新北市政府提供）

▲經里長里幹事實地訪視評估，確有需求者可至住家附近領取便當。

劉盈良表示，「幸福便當店專案」推動的初衷，是因應高齡化社會來臨，獨居長者倍速增加，許多經濟條件不佳的長者雖能獲得許多救濟物資，但礙於居住條件限制或因自身已年邁行動不便，無法自行烹煮，除了造成救濟物資的浪費，也無法解決長者用餐問題。為了解決上述問題，林口區公所持續與多位里長共同訪視轄內弱勢獨居長者，在評估長者各項生活條件皆不適合或無力自行炊煮後，即與長者住處臨近的便當店進行接洽，讓長者能就近取餐或用餐，公所再依長者實際取餐數量每月與便當店結算費用。而合作的便當店除提供長者餐點外，也需協助觀察長者的身體狀況，長者若未如期取餐或取餐時身體有任何狀況，可隨時通知里長或公所，讓便當店也成為社會關懷網絡的重要一環。

▲林口善心企業董事長　長期低調捐款幫助林口弱勢族群。（圖／新北市政府提供）

▲林口區長藍品畯(左)與薛理玉董事長(右)討論幸福便當店運作模式。

林口區長藍品畯表示，在這段時間合作的便當店從原本的3家增加到16家，而服務的民眾總計15位，受益人次約為2,500人次，其中有4位民眾已經脫離這個專案可以靠自己的力量向前走，在推動即將滿一周年之際，特別感謝薛理玉董事長及在地的各里長能拋磚引玉捐贈善款，讓這份愛能夠延續，也號召更多善心人士跟進共同來推動幸福便當店計畫，幫助更多弱勢長者，讓社會更加溫馨和諧。

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