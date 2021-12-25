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帥哥是禽獸！對女友「潑酸毀容」後情書轟炸　爽娶她還不用關

▲▼土耳其女子遭男友潑酸毀容後還嫁給對方。（圖／翻攝當事人ig、推特@eha_medya）

▲土耳其女子伯爾芬遭男友潑酸毀容後還嫁給對方。（圖／翻攝當事人ig、推特@eha_medya）

記者吳美依／編譯

土耳其23歲男子卡西姆（Casim Ozan Celtik）不滿被分手，對20歲女友伯爾芬（Berfin Ozek）潑酸，導致對方毀容且幾乎失明，其中一眼僅剩30%視力。他發現鑄成大錯後，瘋狂寫情書道歉，果真獲得原諒，儘管仍需為此入獄，服刑不久就因法規關係提早獲釋，並在重獲自由後，迅速將女友娶進門。

《每日郵報》報導，卡西姆2019年攻擊女友前，憤怒大吼，「如果我得不到你，別人也別想得到！」儘管伯爾芬每天活在痛苦中，卻禁不起男方的「道歉轟炸」，甚至一度撤回告訴，「我想到他被囚禁起來就覺得很不舒服，我們互相通信很久了，我已經把自己交給他，我非常愛他，他也非常愛我。」

▲▼土耳其女子遭男友潑酸毀容後還嫁給對方。（圖／翻攝當事人ig、推特@eha_medya）

▲卡西姆情書轟炸後，把女友娶進門，還躲過牢獄之災。（圖／翻攝當事人ig、推特@eha_medya）

伯爾芬的舉動在社群媒體上引發強烈反彈，她稍後才坦承自己錯了，請律師再次提起告訴，才讓男友被判處13年6個月有期徒刑。但是，由於土耳其法律改變，加上新冠疫情考量，卡西姆仍幸運提早出獄，並且火速和女友求婚，2人在本月稍早正式完婚，並且至今都沒有回應外界抨擊。

律師解釋，嫌犯獲釋和結婚毫無關係，「如果不是因為疫情，他將繼續在監獄中服刑」，但許多網友無法接受，紛紛批評卡西姆刑期過短，「這樁婚事將在1、2個月內結束，然後那個可憐的女人還會繼續活在她經歷的暴行中。」女方父親亞薩爾（Yasar Ozek）說，「她在我們不知情的狀況下結婚了，我為她奮鬥了好幾年，如今這些都只是徒勞。」

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