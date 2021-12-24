▲金曲歌王成渣男王者，兩性專家提醒別再心軟。（圖／翻攝王力宏IG，下同）



記者游瓊華／台中報導

金曲歌王王力宏與妻子離婚後，忍了2天後，李靚蕾出手貼出5千字毀滅信爆料，王力宏長年召妓、約砲，整個城市都是他的砲房，加上又被爆出與By2妹妹Yumi的婚外情傳聞，20多年來苦心經營的優質形象瞬間崩裂。兩性顧問曹雅芳表示，愛情的初始是美好具有吸引力，但在相處過程中絕對必須保護自己，即使再相愛，對方若有渣行為，也別姑息，一時心軟一再原諒，應當勇敢地向各種渣行為說不。

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除了王力宏，曹雅芳也以林秉樞為例，愛情裡應當是平等的兩性關係，可以因對未來規劃不同、生活習慣個性差異，又或是真的沒有繼續相愛的理由而分手，但千萬別作出傷害對方身體、心理的恐怖行為。曹雅芳提到，壞不僅僅只在男人身上發生，女人也會有令人不敢恭維的渣行為。雙方交往，只要是對方有肢體、言語暴力，強迫威脅、對愛情不專一等等，都是屬於渣行為。

▲民進黨立委高嘉瑜與恐怖情人林秉樞。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）



月老銀行隨機問卷402位單身男女，進行「10大渣男渣女行為」調查，當中有29%的男性、32.3%的女性曾遇過渣女、渣男，當中又各有8.8%男性以及7.6%女性，曾與渣女、渣男交手超過5次以上。另外，調查結果顯示，最讓人咬牙切齒的渣行為第一名『暴力相向後，重複後悔求原諒』，其次『隱瞞已婚，仍不斷出軌偷吃』，第三『處處留情，搞曖昧』。此外，隨機調查中，有近3成曾經遇過渣男（渣女）。